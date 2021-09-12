Суд еще больше уменьшил залог председателю правления «Кузницы на Рыбальском»

Киевский апелляционный суд оставил под стражей председателя правления ЧАО «Кузница на Рыбальском» Валерия Шандру, однако уменьшил ему размер залога с более 50 млн грн до почти 40 млн грн.
Об этом УНН сообщили в суде.
«Оставили под стражей. Размер альтернативной меры пресечения в виде залога определен в размере 39 млн грн», — сообщили в суде.
Ранее суд уменьшил ему размер залога с более 443 млн грн до 50 млн грн.
7 июля Печерский суд применил к председателю правления ЧАО «Кузница на Рыбальском» меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.
Напомним, 2 июля следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, председателю правления ЧАО «Кузница на Рыбальском» и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ.
Должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставки в армейские подразделения в течение 2016−2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в ВСУ. В итоге такие действия должностных лиц, по данным ГБР, нанесли государству ущерб на сумму свыше 475 млн гривен.
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