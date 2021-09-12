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Суд еще больше уменьшил залог председателю правления «Кузницы на Рыбальском»

Суд еще больше уменьшил залог председателю правления «Кузницы на Рыбальском»

Киевский апелляционный суд оставил под стражей председателя правления ЧАО «Кузница на Рыбальском» Валерия Шандру, однако уменьшил ему размер залога с более 50 млн грн до почти 40 млн грн.

Об этом УНН сообщили в суде.

«Оставили под стражей. Размер альтернативной меры пресечения в виде залога определен в размере 39 млн грн», — сообщили в суде.

Ранее суд уменьшил ему размер залога с более 443 млн грн до 50 млн грн.

7 июля Печерский суд применил к председателю правления ЧАО «Кузница на Рыбальском» меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.

Напомним, 2 июля следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, председателю правления ЧАО «Кузница на Рыбальском» и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ.

Должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставки в армейские подразделения в течение 2016−2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в ВСУ. В итоге такие действия должностных лиц, по данным ГБР, нанесли государству ущерб на сумму свыше 475 млн гривен.

По материалам УНН
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