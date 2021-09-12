0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 93 0

НКЦБФР изменила правила финмониторинга для игроков рынка

НКЦБФР изменила правила финмониторинга для игроков рынка

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку внесла изменения в Положение о проведении финансового мониторинга профессиональными участниками рынка.

Соответствующее решение НКЦБФР приняла на заседании 15 сентября.

НКЦБФР на заседании 15 сентября 2021 года своим решением одобрила проект изменений в Положение о проведении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Комиссия”, – сказано в сообщении.

Что меняется:

  • изменения касаются удаленной верификации клиентов в электронном режиме с помощью современных баз данных, электронных документов и носителей. На данный момент устранен ряд недочетов при проведении самой процедуры;
  • также верификацию можно проводить с помощью государственного портала услуг «Дія»;
  • появилась возможность проводить идентификацию клиента торговца в клиринговом учреждении на основании получения информации/данных от операторов организованных рынков для открытия счета в ценных бумагах дистанционно.

«Разработанные комиссией изменения значительно упрощают большинство процедур благодаря использованию современных информационных технологий. Надеемся, что наши инициативы станут для участников рынков капитала эффективными и простыми в практической плоскости», – отметил Юрий Шаповал, член НКЦБФР.

Справка Finance.ua:

  • НКЦБФР ранее обновила перечень инвестиционных онлайн-проектов, имеющих признаки фиктивности;
  • 5 августа комиссия зарегистрировала спецификацию нового контракта – фьючерса на иностранные ценные бумаги.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.