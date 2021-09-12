НКЦБФР изменила правила финмониторинга для игроков рынка

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку внесла изменения в Положение о проведении финансового мониторинга профессиональными участниками рынка.

Соответствующее решение НКЦБФР приняла на заседании 15 сентября.

“НКЦБФР на заседании 15 сентября 2021 года своим решением одобрила проект изменений в Положение о проведении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Комиссия”, – сказано в сообщении.

Что меняется:

изменения касаются удаленной верификации клиентов в электронном режиме с помощью современных баз данных, электронных документов и носителей. На данный момент устранен ряд недочетов при проведении самой процедуры;

также верификацию можно проводить с помощью государственного портала услуг «Дія»;

появилась возможность проводить идентификацию клиента торговца в клиринговом учреждении на основании получения информации/данных от операторов организованных рынков для открытия счета в ценных бумагах дистанционно.

«Разработанные комиссией изменения значительно упрощают большинство процедур благодаря использованию современных информационных технологий. Надеемся, что наши инициативы станут для участников рынков капитала эффективными и простыми в практической плоскости», – отметил Юрий Шаповал, член НКЦБФР.

Справка Finance.ua:

НКЦБФР ранее обновила перечень инвестиционных онлайн-проектов, имеющих признаки фиктивности;