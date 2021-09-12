НКЦБФР изменила правила финмониторинга для игроков рынка

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку внесла изменения в Положение о проведении финансового мониторинга профессиональными участниками рынка.
Соответствующее решение НКЦБФР приняла на заседании 15 сентября.
“НКЦБФР на заседании 15 сентября 2021 года своим решением одобрила проект изменений в Положение о проведении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Комиссия”, – сказано в сообщении.
Что меняется:
«Разработанные комиссией изменения значительно упрощают большинство процедур благодаря использованию современных информационных технологий. Надеемся, что наши инициативы станут для участников рынков капитала эффективными и простыми в практической плоскости», – отметил Юрий Шаповал, член НКЦБФР.
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