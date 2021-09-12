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Законопроект об олигархах поступил в Венецианскую комиссию на изучение

Законопроект об олигархах поступил в Венецианскую комиссию на изучение

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) получила запрос от украинской стороны по проекту закона № 5599 об олигархах. Так, будет проведена юридическая экспертиза, сообщается на сайте ведомства.

«Все, кто переживал, что будут затягивать., не стоило. Теперь вот стоит переживать, что ответ европейцев по поводу роли СНБО может не понравиться», — прокомментировал информацию в своем Telegram-канале первый замглавы комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Он также добавил, что завтра, 17 сентября, законопроект об олигархах выносят на заседание Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки для подготовки ко второму чтению.

Нахождение документа на экспертизе в Венецианской комиссии — не препятствие для его рассмотрения во втором чтении в ВРУ, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Он считает, что определять, кто относится к олигархам, должна максимально независимая структура, а не СНБО. При подготовке документа нельзя забывать о конституционных нормах.

Верховная Рада приняла за основу законопроект президента Украины № 5559 о деолигархизации 1 июля. Ко второму чтению в него внесли 1257 правок.

По материалам УБР
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