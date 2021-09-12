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В октябре вступает в силу закон о весовом контроле: размеры штрафов и принцип работы WiM

В октябре вступает в силу закон о весовом контроле: размеры штрафов и принцип работы WiM

С 1 октября вступает в силу закон Об осуществлении габаритно-весового контроля. Finance.ua как портал, который следит за нововведениями, узнал, как работает WiM и сколько придется заплатить за нарушение.

Как сообщают в Укравтодоре, закон вводит административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, среди прочего, в автоматическом режиме.

Цель закона:

  • сохранить от разрушения дороги;
  • улучшить безопасность дорожного движения;
  • способствовать уменьшению количества ДТП.

Кроме этого, закон вводит штрафы для водителей транспортных средств за невыполнение требований об остановке от представителей Укртрансбезопасности, внесение недостоверных сведений о массе или габаритах груза в товарно-транспортной накладной или иного документа и тому подобное.

Размеры штрафов:

  • за превышение габаритно-весовых норм на 5−10% штраф составит 8500 грн;
  • при превышении норм на 10−20% – 17 000 грн;
  • на 20−30% – 34 000 грн;
  • более 30% – 51 000 грн.

«С 2020 года на ключевых инфраструктурных объектах „Большой стройки“ по всей стране устанавливаем площадки взвешивания в движении (WiM). В планах до конца года расширить сеть до 102 комплексов», — сообщают в Укравтодоре.

Система WiM — эффективный инструмент прямого взыскания штрафов за превышение габаритно-весовых норм, на сегодня она работает в тестовом режиме, а все данные с дорог передаются в Укртрансбезопасности.

Как работает площадка WiM:

  • площадка перекрывает дорогу по всей ширине, а фиксация движения осуществляется круглосуточно в режиме реального времени с помощью оборудования, которое монтируется в верхнем слое покрытия автомобильных дорог или на пролетных строениях мостов и путепроводов;
  • нагрузка на каждую ось измеряется как минимум в трех последовательных точках. Автоматически считывается номерной знак, габаритные размеры, общая масса, нагрузка на каждую ось и каждое колесо отдельно, количество осей, скорость движения и т. п;
  • влияние человеческого фактора отсутствует.

Справка Finance.ua:

  • ранее на портале открытых данных data.gov.ua появилась информация о нарушении габаритно-весовых норм (ГВН) перевозчиками, которую фиксируют комплексы взвешивания в движении (WіM-станции).

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По материалам Finance.UA
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