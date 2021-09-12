В октябре вступает в силу закон о весовом контроле: размеры штрафов и принцип работы WiM

С 1 октября вступает в силу закон Об осуществлении габаритно-весового контроля. Finance.ua как портал, который следит за нововведениями, узнал, как работает WiM и сколько придется заплатить за нарушение.
Как сообщают в Укравтодоре, закон вводит административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, среди прочего, в автоматическом режиме.
Цель закона:
Кроме этого, закон вводит штрафы для водителей транспортных средств за невыполнение требований об остановке от представителей Укртрансбезопасности, внесение недостоверных сведений о массе или габаритах груза в товарно-транспортной накладной или иного документа и тому подобное.
Размеры штрафов:
«С 2020 года на ключевых инфраструктурных объектах „Большой стройки“ по всей стране устанавливаем площадки взвешивания в движении (WiM). В планах до конца года расширить сеть до 102 комплексов», — сообщают в Укравтодоре.
Система WiM — эффективный инструмент прямого взыскания штрафов за превышение габаритно-весовых норм, на сегодня она работает в тестовом режиме, а все данные с дорог передаются в Укртрансбезопасности.
Как работает площадка WiM:
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