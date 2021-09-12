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Индекс iPhone: сколько нужно работать в разных странах, чтобы купить iPhone 13 (инфографика)

Индекс iPhone: сколько нужно работать в разных странах, чтобы купить iPhone 13 (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится об экономии, узнал от Picodi.com, сколько нужно работать, чтобы купить новый iPhone 13.

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Аналитики сравнили стоимость iPhone 13 Pro (128 GB) со средней зарплатой в разных странах и то, как долго должны работать жители стран, чтобы позволить себе новый флагман от Apple.

Быстрее всех на новый айфон заработают жители Швейцарии — всего за 4,4 дня. Среднестатистический американец сможет позволить себе новинку, отработав 5,9 дня, а австралиец и люксембуржец – 6,4 дня.

В Дании для покупки смартфона требуется всего 6,9 трудодней, в Норвегии – 7,2, в Сингапуре – 7,6. Жителям Канады нужно отработать ровно 8 дней.

Среди стран, в которых новинка уже в продаже, худшие результаты у Турции, ведь там iPhone 13 Pro (128 ГБ) – 92,5 трудодня.

Второе и третье место с конца занимают Филиппины и Бразилия — 90,2 и 79,2 дня соответственно.

Украина. Цены на смартфон в нашей стране предположительно будут начинаться от 28 тыс. грн. Почти тысячу долларов придется выложить за самую маленькую версию смартфона iPhone 13 mini с экраном в 5,4 дюйма.

За стандартный iPhone 13 с дисплеем 6,1 дюйма – от 30 тыс. грн. Флагманы от Apple iPhone 13 Pro (6,1 дюйма) и iPhone 13 Pro Max (6,7 дюйма) – от 40 и 44 тыс. грн соответственно.

Справка Finance.ua:

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По материалам Finance.UA
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