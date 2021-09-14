Microsoft теперь позволяет входить в учетную запись без использования пароля

Microsoft сообщила, что теперь пользователи могут полностью отключить и удалить пароль своей учетной записи и сделать шаг навстречу безопасному будущему без паролей. Редмондский гигант предлагает традиционным паролям, которые можно выкрасть, взломать или угадать, более безопасные и удобные альтернативы — программу Microsoft Authenticator, систему биометрической аутентификации Windows Hello, физические ключи безопасности или SMS-коды.

С паролями, как известно, всегда морока — любой пользователь интернета сегодня зарегистрирован на десятках, если не сотнях различных сайтов и сервисов. Форумы, соцсети, мессенджеры, интернет-магазины, онлайн-банки и т.д. и т.п. Везде нужно придумывать и использовать собственные пароли. Так, современные менеджеры паролей значительно упростили жизнь пользователям — они позволяют генерировать надежные пароли и хранить их с возможностью автозаполнения на тех или иных сайтах, а также содержат встроенные функции, которые предупреждают о ненадежных паролях. Но классическая схема с паролями давно считается устаревшей, и IT-компании уже много лет пытаются отказаться от нее в пользу других решений.

Наиболее перспективной технологией на замену старым хорошим паролям считается беспарольная аутентификация на базе стандарта FIDO2 и открытого протокола WebAuthn. Google, которая тоже преследует цель отказа от паролей еще в 2019 году предоставила возможность использовать Android-смартфон в качестве физического ключа безопасности для двухфакторной аутентификации (2FA), а в 2020-м распространил решение на iPhone.

Также поисковый гигант еще два года назад стал предлагать вход по биометрическим данным без пароля. Что касается Microsoft, несколько месяцев назад компания начала тестировать беспарольную аутентификацию на коммерческих аккаунтах, а теперь разрешила избавляться от пароля и обычным пользователям.

Как активировать беспарольную учетную запись Microsoft

Все просто и выполняется в несколько шагов. Для удаления пароля необходимо сначала загрузить и установить приложение Microsoft Authenticator. Затем его нужно настроить и подсоединить учетную запись, следуя указаниям. После настройки Microsoft Authenticator и подтверждения учетной записи необходимо зайти на account.microsoft.com открыть расширенные настройки безопасности и включить использование учетной записи без пароля.