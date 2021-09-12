Акции Apple упали после презентации

Компания Apple 14 сентября во вторник провела ежегодную презентацию новинок, на которой представила сразу семь новых устройств: новую линейку iPhone 13, два планшета IPad и умные часы Apple Watch.

Инвесторы отреагировали на это распродажей акций: котировки компании за время презентации упали на 1,39%. То, что акции Apple дешевеют во время презентации, уже становится традицией. Аналитики объясняют это тем, что инвесторы привыкли к инновациям от Apple, а позитив от новых продуктов уже был заложен в стоимость акций к моменту презентации, пишет The Bell.

Очевидно новинки не вызвали восторга у инвесторов: за время презентации котировки компании опустились на 1,39% – до $ 146,9.

Акции Apple традиционно имеют тенденцию к снижению в день презентации новой продукции. Согласно данным, которые собрал Bloomberg, котировки опускаются в трех из четырех случаев, когда Apple представляет новые iPhone.

Больше всего акции дешевели во время презентации iPhone 3G (-2,2%), iPhone 4 (-2%), iPhone 5S/C (-2,3%), iPhone 6S (-1,9%) и iPhone 12 (-2,7%).

Стремительный рост бумаг Apple наблюдался только в тот день, когда Стив Джобс представил первый iPhone в 2007 году, — акции тогда подорожали на 8,3%.

Также котировки росли во время презентации iPhone 5 (+1,9%), iPhone 7 (+0,6%) и iPhone 11 (+1,2%).

По мнению аналитиков, такая динамика связана с тем, что инвесторы привыкли к регулярным инновациям от Apple, и многие детали о новинках компании становятся известны еще до презентации. К тому же позитив от новых продуктов обычно уже учтен в цене акций, говорят эксперты.

Кроме того, новинки Apple в последние годы не являются особо прорывными, отмечает The New York Times. «Эта история повторяется каждый сентябрь: Apple представила новые iPhone, у которых экраны немного больше, процессоры немного быстрее, а камеры немного лучше, но никаких серьезных инноваций нет», — пишет издание.

При этом около 80% из 47 аналитиков, работающих с бумагами Apple, считают, что акции в течение ближайшего года подорожают на 11%. Это подтверждают и данные прошлых лет, согласно которым котировки Apple в среднем росли на 5,9% в течение полугода после презентации — на продажи новых устройств.