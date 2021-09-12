Новый расчет минималки и ограничения зарплат чиновников: что предлагают в Раде

9 сентября в Верховной Раде был зарегистрирован очередной (уже третий) альтернативный законопроект, которым нардепы предлагают изменить правила расчета минимальной зарплаты. Речь идет о проекте закона №5857-2 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оплаты труда».

Finance.ua как портал, который следит за потенциальными нововведениями для ваших кошельков, проанализировал, что предлагают чиновники и чем этот документ отличается от предыдущих предложений.

Авторами документа указаны Н. Королевская, В. Гнатенко, В. Мороз и Ю. Солод.

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«Учитывая сложную ситуацию и чрезвычайно низкий уровень благосостояния населения страны, просто циничной выглядит оплата труда отдельных чиновников, руководителей государственных компаний, которые ежемесячно могут получать от 300 тыс. до свыше 5 млн гривен», — говорится в пояснительной записке к документу.

Поэтому задача проекта – повысить минимальную зарплату до фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и вместе с этим ограничить размер зарплаты в государственном секторе.

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Что именно предлагают изменить нардепы:

утверждать размер минимальной заработной платы ( МЗП ) на уровне не ниже размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не ниже прогнозного фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

минимальный должностной оклад (тарифную ставку) устанавливать в размере не меньше минимальной заработной платы;

определить механизм пересмотра (увеличения) МЗП в зависимости от изменения размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, роста индекса потребительских цен на товары и тарифов на услуги, среднего уровня заработной платы и других факторов;

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отменить пункты 3 и 5 Заключительных и переходных положений Закона № 1774- VIII , которыми необоснованно запрещено применение МЗП как расчетной величины в коллективных договорах и соглашениях всех уровней, что противоречит Закону «О коллективных договорах и соглашениях» в части запрета какого-либо вмешательства со стороны органов представительной и исполнительной власти и хозяйственного управления, политических партий, работодателей при заключении и выполнении коллективных договоров, соглашений;

Кроме того, в документе отмечается, что в Украине необходимо ограничить размерами 10 МЗП уровень зарплаты (учитывая любые надбавки, премии, поощрительные выплаты):

народных депутатов Украины;

членов Кабмина, первого заместителя министра, заместителей министра;

руководителей и заместителей руководителей государственных органов;

Главы НБУ и его заместителей, членов Правления и вознаграждения членов Совета Нацбанка;

руководителей, заместителей руководителей и членов наблюдательных советов государственных предприятий, учреждений, организаций, государственных холдинговых компаний, государственных акционерных обществ и хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть корпоративные права государства, доля которых более 50% акций (долей).

Справка Finance.ua:

с 1 января 2021 года минимальная заработная плата утверждена в месячном размере — 6 тыс. гривен;

рост размера минималки в течение января-ноября 2021 года не предусмотрен, и только с 1 декабря 2021 года произойдет увеличение на 500 грн;