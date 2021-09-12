Новый расчет минималки и ограничения зарплат чиновников: что предлагают в Раде

9 сентября в Верховной Раде был зарегистрирован очередной (уже третий) альтернативный законопроект, которым нардепы предлагают изменить правила расчета минимальной зарплаты. Речь идет о проекте закона №5857-2 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оплаты труда».
Finance.ua как портал, который следит за потенциальными нововведениями для ваших кошельков, проанализировал, что предлагают чиновники и чем этот документ отличается от предыдущих предложений.
Авторами документа указаны Н. Королевская, В. Гнатенко, В. Мороз и Ю. Солод.
«Учитывая сложную ситуацию и чрезвычайно низкий уровень благосостояния населения страны, просто циничной выглядит оплата труда отдельных чиновников, руководителей государственных компаний, которые ежемесячно могут получать от 300 тыс. до свыше 5 млн гривен», — говорится в пояснительной записке к документу.
Поэтому задача проекта – повысить минимальную зарплату до фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и вместе с этим ограничить размер зарплаты в государственном секторе.
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Что именно предлагают изменить нардепы:
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Кроме того, в документе отмечается, что в Украине необходимо ограничить размерами 10 МЗП уровень зарплаты (учитывая любые надбавки, премии, поощрительные выплаты):
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