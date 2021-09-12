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Липецкая фабрика Рошен не смогла оспорить доначисление налогов почти на 140 млн грн

Липецкая фабрика Рошен не смогла оспорить доначисление налогов почти на 140 млн грн

Арбитражный суд Липецкой области отказал Липецкой кондитерской фабрике Рошен в признании незаконным решения межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам региона от 2015 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Арбитражного суда Липецкой области.

«Согласно этому решению, кондитерской фабрике было предложено уплатить налогов, пеней и штрафов на общую сумму на 374,42 млн руб. (почти 140 млн грн по текущему курсу. — Ред.)», — говорится в сообщении суда.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Предприятие пыталось оспорить вынесенное в 2015 году решение в течение более чем трех с половиной лет. Тогда по результатам выездной налоговой проверки предприятию предложили уплатить 1,66 млн руб. налога на прибыль и 226,15 млн руб. налога на добавленную стоимость за 2013 год, а также 56,15 млн руб. пени и 90,46 млн руб. штрафа.

Как отмечает российское издание Коммерсантъ, также предприятию отказали в возмещении излишне предъявленного к возмещению из бюджета за четвертый квартал 2013 года НДС в размере 25,87 млн руб.

Российские налоговики объяснили налоговую выгоду кондитерской фабрики «завышенной ценой строительства» предприятия и распределительного центра в селе Косыревка Липецкой области. Работы выполняло нижегородское ООО НПФ Металлимпресс.

Отмечается, что процесс останавливался в связи с параллельным рассмотрением аналогичного дела о доначислении фабрике 361 млн руб. за 2012 год. Этот спор компания также проиграла.

В декабре прошлого года сообщалось, что Липецкий Рошен проиграл суд о доначислении 35,5 млн руб. ($470 тыс.) НДС, пени и штрафа, и отказ возместить 25,9 млн руб. ($350 тыс.) НДС за четвертый квартал 2013 года.

В январе 2017 года корпорация Roshen по экономическим и политическим причинам закрыла фабрику в российском Липецке. 1 апреля на фабрике было остановлено все производство.

По материалам НВ
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