Липецкая фабрика Рошен не смогла оспорить доначисление налогов почти на 140 млн грн

Арбитражный суд Липецкой области отказал Липецкой кондитерской фабрике Рошен в признании незаконным решения межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам региона от 2015 года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Арбитражного суда Липецкой области.
«Согласно этому решению, кондитерской фабрике было предложено уплатить налогов, пеней и штрафов на общую сумму на 374,42 млн руб. (почти 140 млн грн по текущему курсу. — Ред.)», — говорится в сообщении суда.
Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.
Предприятие пыталось оспорить вынесенное в 2015 году решение в течение более чем трех с половиной лет. Тогда по результатам выездной налоговой проверки предприятию предложили уплатить 1,66 млн руб. налога на прибыль и 226,15 млн руб. налога на добавленную стоимость за 2013 год, а также 56,15 млн руб. пени и 90,46 млн руб. штрафа.
Как отмечает российское издание Коммерсантъ, также предприятию отказали в возмещении излишне предъявленного к возмещению из бюджета за четвертый квартал 2013 года НДС в размере 25,87 млн руб.
Российские налоговики объяснили налоговую выгоду кондитерской фабрики «завышенной ценой строительства» предприятия и распределительного центра в селе Косыревка Липецкой области. Работы выполняло нижегородское ООО НПФ Металлимпресс.
Отмечается, что процесс останавливался в связи с параллельным рассмотрением аналогичного дела о доначислении фабрике 361 млн руб. за 2012 год. Этот спор компания также проиграла.
В декабре прошлого года сообщалось, что Липецкий Рошен проиграл суд о доначислении 35,5 млн руб. ($470 тыс.) НДС, пени и штрафа, и отказ возместить 25,9 млн руб. ($350 тыс.) НДС за четвертый квартал 2013 года.
В январе 2017 года корпорация Roshen по экономическим и политическим причинам закрыла фабрику в российском Липецке. 1 апреля на фабрике было остановлено все производство.
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