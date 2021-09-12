Европарламент согласовал новые правила «голубой карты» ЕС

Европарламент проголосовал за новую директиву о Blue Card («голубую карту»), которая установит обновленные правила допуска высококвалифицированных иностранцев на рынок труда ЕС.
Это нововведение на пленарном заседании в Страсбурге в среду, 15 сентября, поддержали 556 евродепутатов, 105 проголосовали против, 31 воздержался, сообщает DW.
Теперь новую директиву еще должен окончательно утвердить
После того как новые правила начнут действовать, “голубую карту" станет проще получить:
Blue Card – это вид на жительство и работу в одной из 25 стран ЕС (кроме Дании и Ирландии) для высококвалифицированных граждан стран, не входящих в объединение. Под высокой квалификацией понимают в первую очередь наличие университетского высшего образования.
Систему «голубых карт» утвердили в ЕС в 2009 году, действует она с 2011-го. Изменить ее правила Еврокомиссия предложила еще в 2016 году. Однако длительное время в переговорах между
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