Европарламент согласовал новые правила «голубой карты» ЕС

Европарламент проголосовал за новую директиву о Blue Card («голубую карту»), которая установит обновленные правила допуска высококвалифицированных иностранцев на рынок труда ЕС.

Это нововведение на пленарном заседании в Страсбурге в среду, 15 сентября, поддержали 556 евродепутатов, 105 проголосовали против, 31 воздержался, сообщает DW.

Теперь новую директиву еще должен окончательно утвердить Совет Е С . После ее официальной публикации у государств Евросоюза будет два года на перенос новых правил в национальное законодательство.

После того как новые правила начнут действовать, “голубую карту" станет проще получить:

порог зарплаты, который позволяет выдаче Blue Card, сделают более гибким: его можно будет устанавливать в диапазоне между 100 и 160 процентов от средней зарплаты в стране. До сих пор этот порог составлял 150 процентов;

другим условием получения «голубой карты» является наличие контракта или же юридически обязательного предложения работы. Если сейчас их продолжительность должна быть не менее года, то новые правила сократят ее до шести месяцев.

Blue Card – это вид на жительство и работу в одной из 25 стран ЕС (кроме Дании и Ирландии) для высококвалифицированных граждан стран, не входящих в объединение. Под высокой квалификацией понимают в первую очередь наличие университетского высшего образования.