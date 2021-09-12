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Прожиточный минимум поднимут с 2022 года

Прожиточный минимум поднимут с 2022 года

С 1 декабря прожиточный минимум возрастет с последующими изменениями в июле и декабре 2022 года.

Соответствующие цифры заложили в проекте государственного бюджета-2022, который 15 сентября Кабмин подал в Раду.

Прожиточный минимум в 2022 году:

  • с 1 декабря 2021 года – 2 393 гривны;
  • с 1 июля 2022 года – 2 508 гривен;
  • с 1 декабря 2022 года – 2 589 гривен.

Прожиточный минимум для детей в 2022 году:

  • с 1 декабря 2021 года для детей в возрасте до 6 лет – 2 100 гривен, а для детей 6-18 лет – 2 618 гривен;
  • с 1 июля 2022 года – 2 201 гривна и 2 744 гривны соответственно;
  • с 1 декабря 2022 года для малых детей – 2 272 гривны, а для тех, кто старше 6 лет – 2 833 гривны.

Прожиточный минимум в 2022 году для утративших трудоспособность:

  • 1 декабря 2021 года – 1 934 гривен;
  • с 1 июля 2022 года – 2 027 гривен;
  • с 1 декабря 2022 года – 2 093 гривны.

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Именно так будут расти минимальные пенсии, ведь они составляют 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Самый высокий прожиточный минимум предусмотрели для трудоспособных лиц:

  • с 1 декабря 2021 года – 2 481 гривна;
  • с 1 июля 2022 года – 2 600 гривен;
  • с 1 декабря 2022 года – 2 684 гривны.


Таблица: 24 канал

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По материалам Телеканал 24
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