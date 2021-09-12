Прожиточный минимум поднимут с 2022 года

С 1 декабря прожиточный минимум возрастет с последующими изменениями в июле и декабре 2022 года.
Соответствующие цифры заложили в проекте государственного бюджета-2022, который 15 сентября Кабмин подал в Раду.
Прожиточный минимум в 2022 году:
Прожиточный минимум для детей в 2022 году:
Прожиточный минимум в 2022 году для утративших трудоспособность:
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Именно так будут расти минимальные пенсии, ведь они составляют 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Самый высокий прожиточный минимум предусмотрели для трудоспособных лиц:
Таблица: 24 канал
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