Кабмин передал в управление «Нафтогаза» арестованные акции «Донецкоблгаза»

Кабмин принял распоряжение о передаче в управление НАК «Нафтогаз Украины» 49,9% акций ПАО «Донецкоблгаз», на которые наложен арест в уголовном производстве.
Такое распоряжение принято на заседании 15 сентября.
Правительство согласилось с предложением АРМА и Минэнерго о передаче в управление НАК 173 651 998 акций — 24,9499% акций, владельцем которых является компания «Эндлес Мунлайт Лимитед», и такого же количества акций, владельцем которых является компания «Трейдинг Филд Лимитед», эмитентом этих акций является ПАО «Донецкоблгаз».
На эти акции наложен арест в уголовном производстве.
Решение о передаче в управление НАК приняли «с целью предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, поскольку есть риск, что не будет обеспечено безаварийную эксплуатацию газораспределительных систем как объектов повышенной опасности…»
Нафтогазу, Минэнерго и НКРЭКУ, вместе с Нацкомиссией по ценным бумагам и АМКУ поручили принять меры, «направленные на предотвращение риска возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера в Донецкой области».
9 марта работу 59 котельных «Донецктеплокоммунэнерго», которые накануне были отключены «Донецкоблгазом» от газа, восстановили.
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