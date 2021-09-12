Стало известно, какие смартфоны Apple ушли с рынка после презентации iPhone 13

После презентации смартфонов iPhone 13 компания Apple внесла изменения в ассортимент доступных моделей iPhone. Смартфоны iPhone XR, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max были сняты с продаж, а iPhone 12 и iPhone 12 mini подешевели.

Напоминаем, что все смартфоны получили поддержку двух eSIM и слот для nano-SIM. Стоимость замены заднего стекла на iPhone 12 и iPhone 13 снижена с 99 до 29 долларов. iPhone 13 Pro получил более мощный графический процессор, чем iPhone 13. Камеры iPhone 13 Pro и Pro Max абсолютно одинаковы: смартфоны отличаются только размером экранов.

iPhone 13 будет доступен для предварительного заказа в эту пятницу по цене от 699 долларов за iPhone 13 mini в США. В Китае топовый iPhone 13 Pro Max стоит 2020 долларов – вдвое больше, чем флагман на Android с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флэш-памяти.

Справка Finance.ua: