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НБУ ужесточит требования к кредитным посредникам небанков

НБУ ужесточит требования к кредитным посредникам небанков

Национальный банк предлагает для обсуждения новые требования к кредитным посредникам небанковских финучреждений в сфере потребительского кредитования.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Вопрос будет регулировать положение об установлении требований к кредитным посредникам небанковских финучреждений и к их деятельности в сфере потребительского кредитования.

Требования к кредитным посредникам будут способствовать привлечению на рынок профессиональных участников с безупречной деловой репутацией, введут механизмы контроля за их деятельностью, а также побудят небанковские финучреждения раскрывать информацию о работе с кредитными посредниками.

Положением предусмотрено:

  • установить требования к кредитным посредникам, в частности о безупречной деловой репутации, относительно достаточного уровня знаний в сфере потребительского кредитования и законодательства о защите прав потребителей финуслуг;
  • определить порядок внесения кредитных посредников в перечень кредитных посредников НБУ по принципу «молчаливого согласия», предсказать состав сведений, необходимых для включения кредитных посредников в перечень, а также механизм исключения из перечня сведений о кредитном посреднике;
  • установить требования к небанковскому финучреждению, заключающему договор с кредитным посредником;
  • ввести требования по раскрытию информации о кредитных посредниках на вебсайтах небанковских финучреждений, кредитных посредников, а также в местах обслуживания потребителей;
  • определить порядок контроля за деятельностью кредитных посредников со стороны небанковских финучреждений.
По материалам Finance.UA
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