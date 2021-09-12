НБУ ужесточит требования к кредитным посредникам небанков

Национальный банк предлагает для обсуждения новые требования к кредитным посредникам небанковских финучреждений в сфере потребительского кредитования.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Вопрос будет регулировать положение об установлении требований к кредитным посредникам небанковских финучреждений и к их деятельности в сфере потребительского кредитования.
Требования к кредитным посредникам будут способствовать привлечению на рынок профессиональных участников с безупречной деловой репутацией, введут механизмы контроля за их деятельностью, а также побудят небанковские финучреждения раскрывать информацию о работе с кредитными посредниками.
Положением предусмотрено:
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