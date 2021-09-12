Самые высокооплачиваемые профессии: кого искали работодатели (инфографика)

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, рассказывает, какие зарплаты сейчас предлагают специалистам разных сфер и какие специалисты наиболее востребованы.

Кого ищут работодатели? По данным grc.ua, в августе, как и в июле, работодатели активнее всего искали специалистов по продажам (18,3% всех актуальных вакансий на кадровом портале grc.ua), IT-специалистов (11,3%) и работников сферы медицины и фармацевтики (6,8%).

О важных новостях и советах, которые пригодятся для вашего кошелька, мы пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь! 🤫

Заметно увеличилась потребность в банковских сотрудниках (+1,4%), стало больше вакансий для студентов и молодежи (+0,6%), специалистов из сферы «Наука, образование» (+0,5%). Небольшой рост числа вакансий (до 0,1%) также показали профсферы «Продажи», «Консалтинг», «Безопасность», «Административный персонал».

А что с зарплатами? Аналитики говорят, что зарплаты украинцев в большинстве проффер остались без изменений. Средняя заработная плата по Украине в августе по сравнению с июлем также практически не изменилась и составила 16 700 грн (рост средней компенсации по Украине составил +70 грн).

Какие з.п. предлагают:

57% работодателей предлагают оклад почти в полтора раза меньше — от 9,5 тыс. грн;

еще 23% компаний готовы платить новым сотрудникам от 19 тыс. грн;

на компенсацию от 28,6 тыс. до 38,1 тыс. грн могут рассчитывать 10% соискателей;

оклад от 47,7 тыс. грн был доступен только для 4% всех актуальных вакансий августа.

В пятерке самых высокооплачиваемых специалистов августа 2021:

IT-специалисты (средний оклад категории, по данным аналитиков grc.ua, составляет чуть более 55 тыс. грн);

руководители (средний оклад превышает 41 тыс. грн);

специалисты из сферы «Строительство, недвижимость» (31,3 тыс. грн);

кандидаты из категории «Государственная служба, некоммерческие организации» (31 тыс. грн);

юристы (29 тыс. грн).

Самые низкие средние заработные платы у специалистов, которые ищут работу в категориях: «Административный персонал» (компенсация в категории сравнению с июлем 2021, уменьшилась на 107 грн и составила 11,2 тыс. грн), «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия» (+200 грн) и «Начало карьеры, студенты» (по сравнению с июлем, компенсация в категории выросла на 232 грн и составила 12 тыс. грн).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.