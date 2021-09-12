0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 122 0

Самые высокооплачиваемые профессии: кого искали работодатели (инфографика)

Самые высокооплачиваемые профессии: кого искали работодатели (инфографика)

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, рассказывает, какие зарплаты сейчас предлагают специалистам разных сфер и какие специалисты наиболее востребованы.

Кого ищут работодатели? По данным grc.ua, в августе, как и в июле, работодатели активнее всего искали специалистов по продажам (18,3% всех актуальных вакансий на кадровом портале grc.ua), IT-специалистов (11,3%) и работников сферы медицины и фармацевтики (6,8%).

О важных новостях и советах, которые пригодятся для вашего кошелька, мы пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь! 🤫

Заметно увеличилась потребность в банковских сотрудниках (+1,4%), стало больше вакансий для студентов и молодежи (+0,6%), специалистов из сферы «Наука, образование» (+0,5%). Небольшой рост числа вакансий (до 0,1%) также показали профсферы «Продажи», «Консалтинг», «Безопасность», «Административный персонал».

А что с зарплатами? Аналитики говорят, что зарплаты украинцев в большинстве проффер остались без изменений. Средняя заработная плата по Украине в августе по сравнению с июлем также практически не изменилась и составила 16 700 грн (рост средней компенсации по Украине составил +70 грн).

Какие з.п. предлагают:

  • 57% работодателей предлагают оклад почти в полтора раза меньше — от 9,5 тыс. грн;
  • еще 23% компаний готовы платить новым сотрудникам от 19 тыс. грн;
  • на компенсацию от 28,6 тыс. до 38,1 тыс. грн могут рассчитывать 10% соискателей;
  • оклад от 47,7 тыс. грн был доступен только для 4% всех актуальных вакансий августа.

В пятерке самых высокооплачиваемых специалистов августа 2021:

  • IT-специалисты (средний оклад категории, по данным аналитиков grc.ua, составляет чуть более 55 тыс. грн);
  • руководители (средний оклад превышает 41 тыс. грн);
  • специалисты из сферы «Строительство, недвижимость» (31,3 тыс. грн);
  • кандидаты из категории «Государственная служба, некоммерческие организации» (31 тыс. грн);
  • юристы (29 тыс. грн).

Самые низкие средние заработные платы у специалистов, которые ищут работу в категориях: «Административный персонал» (компенсация в категории сравнению с июлем 2021, уменьшилась на 107 грн и составила 11,2 тыс. грн), «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия» (+200 грн) и «Начало карьеры, студенты» (по сравнению с июлем, компенсация в категории выросла на 232 грн и составила 12 тыс. грн).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.