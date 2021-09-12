По формуле «Роттердам+»: Минэкономики обнародовало новые цены на бензин

Министерство экономического развития обнародовало расчетные цены на бензин и дизтопливо на АЗС на 14-23 сентября, определенные на основании цены нефтепродуктов в порту Роттердам плюс стоимость доставки в Украину (так называемая формула “Роттердам+”).

Об этом свидетельствуют данные на сайте министерства, информирует “Сегодня”.

По сравнению с началом сентября, предельные цены на бензин увеличились на 67 коп./л на дизельное топливо – на 63 коп./л.

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С 14 сентября цена на бензин А-95 на АЗС не может превышать 31,61 грн/л, на дизтопливо – 29,32 грн/л.

Эти цены рассчитаны на основании актуальных котировок топлива в порту Роттердам плюс 27 долларов/т за доставку топлива в Украину и 5-7 грн торговой наценки АЗС.

Напомним, правительство ввело формулу “Роттердам+” для бензина и дизтоплива в мае 2021 года.

Бензиновая формула является идентичной формуле на уголь “Роттердам+”, которая действовала с 2016 по 2019 год. Обе они основаны на котировках топлива в порту Роттердам плюс затраты на доставку к потребителю в Украине.