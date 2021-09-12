Стало известно, как изменилась цена на бензин и автогаз с начала года

Цены на топливо значительно выросли с начала года.

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за январь-август 2021 года.

Как изменились цены в августе по сравнению с декабрем 2020 года:

бензин А-92 подорожал на 23,1% до 29,3 гривен за литр;

бензин А-95 на 21,4% до 30,3 гривен за литр;

дизельное топливо – на 17,9% до 28,4 гривен за литр;

сжиженный газ для автомобилей подорожал на 36,5% до 17,4 гривен за литр.

Напомним, как свидетельствует опрос портала ain.ua, 68,4% опрошенных хотели бы стать владельцем электрокара.

Справка Finance.ua:

Министерство экономики Украины 7 сентября повысило предельную стоимость бензинов на 41 копейку — до 25,94 грн за литр;

в августе 2021 года украинские водители зарегистрировали на вторичном рынке 24 тыс. кроссоверов. Из них украинцы приобрели 10,8 тыс. авто, пригнанных из-за границы.

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