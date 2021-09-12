Стало известно, как изменилась цена на бензин и автогаз с начала года

Цены на топливо значительно выросли с начала года.
Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за январь-август 2021 года.
Как изменились цены в августе по сравнению с декабрем 2020 года:
Напомним, как свидетельствует опрос портала ain.ua, 68,4% опрошенных хотели бы стать владельцем электрокара.
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