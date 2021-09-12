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Фискалы требовали $12 тысяч за непроведение обысков

Фискалы требовали $12 тысяч за непроведение обысков

Трое сотрудников Фискальной службы требовали 12 тысяч долларов взятки за непроведение следственных действий.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в среду, 15 сентября.

В частности, речь идет об инспекторе сектора предотвращения и выявления коррупции Управления кадрового обеспечения, старшем оперуполномоченном Управления борьбы с финансовыми преступлениями ГУ ГФС в Киеве и старшем следователе из ОВД следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Киевской области. Их задержали во время получения взятки.

“Правоохранители, действуя по предварительному сговору группой лиц, требовали и получили от руководителя субъекта хозяйственной деятельности 12 тысяч долларов США за исключение предприятия из перечня рисковых предприятий в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов и непроведение следственных действий”, – сказано в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

По материалам Корреспондент.net
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