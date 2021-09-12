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Стали известны характеристики OPPO Find X5

Стали известны характеристики OPPO Find X5

Топовые смартфоны Oppo Find X3 и X3 Pro в продаже уже почти полгода. Компания явно трудится над моделями следующего поколения. Анонс Find X5 должен быть в первой половине 2022 года. Каким будет внешний вид устройства пока непонятно, но в Сети уже есть предположительные характеристики модели.

Смартфон будет обладать топовой платформой Qualcomm. Также устройство получит AMOLED дисплей размером 6,78 дюйма и разрешением QHD с кадровой частотой 120 Гц. Аппарат будет создан по технологии LTPO. Такие данные указывают на применение панели Samsung E5.

Если слухи подтвердятся, то новинка получит хорошую камеру. Разрешение основной камеры составит 80 Мп + 50 Мп + 16 Мп + 20 Мп.

В передней камере OPPO Find X5 будет задействован датчик изображения с разрешением 32 Мп. Помимо этого гаджету приписывают батарею ёмкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт, беспроводной AirVOOC мощностью 50 Вт и обратной беспроводной мощностью 10 Вт.

По материалам internetua.com
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