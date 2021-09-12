Где украинцы ищут автомобили онлайн — исследование

Спрос на автомобили в интернете за три года, с июля 2018 года по июнь 2021 года вырос в 1,5 раза. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, решил рассказать, что ищут украинцы.
Как свидетельствуют данные консалтингового агентства «Ольшанский и Партнеры», зачастую для продажи, покупки или аренды украинцы ищут в интернете ВАЗ — свыше 440 тыс. раз в месяц или 5,3 млн раз в год.
Лидер по количеству спроса в Интернете – Volkswagen. Его ищут около 1,4 млн раз в месяц или 17,4 млн раз в год.
Однако по темпам роста онлайн-спроса лидирует другой бренд – Toyota: +59,68% в 2021 году.
Количество и темп роста онлайн-спроса на ТОП-10 брендов автомобилей. График: «Ольшанский и партнеры»
Коммерческий спрос
Более 2,2 млн брендовых запросов в месяц – “коммерческие”. Они содержат изъявленное намерение купить/продать/арендовать авто. За июль 2020-июнь 2021 объем коммерческого спроса на бренды авто составил 26,4 млн запросов.
Чаще всего вместе с изъявленным намерением купить/продать/арендовать украинцы ищут в Интернете ВАЗ – более 440 тыс. раз в месяц или 5,3 млн раз в год.
Доля коммерческого онлайн-спроса на бренды автомобилей. График: «Ольшанский и партнеры»
Интерес к подержанным авто
Более 1,35 млн раз в месяц украинцы ищут подержанные авто в интернете, напрямую указывая этот фактор в строке поиска. Это 3,66% всего спроса на авторынке, что соответствует 16,2 млн запросов в год. Чаще всего подержанные авто украинцы ищут в США. Всего за три года тренд вырос на 31% (в среднем с 87 тыс. до 115 тыс. запросов в месяц).
Также за три года спрос на авто из Литвы снизился на 59% (со 136 тыс. до 56 тыс. запросов в месяц). Еще более существенное снижение интереса у украинцев произошло в отношении авто из Польши – такой спрос за три года упал на 62% (со 122 тыс. до 45 тыс. запросов в месяц).
В целом США, Литва, Германия – лидеры по интересу к подержанных авто. Вместе они собирают 53% всего спроса с указанием геофактора (в среднем около 300 тыс. запросов в месяц).
Распределение онлайн-спроса на подержанные авто с указанием геофактора. График: «Ольшанский и партнеры»
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