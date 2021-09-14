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Новую Mazda CX-5 2022 показали официально

Новую Mazda CX-5 2022 показали официально

Новая Mazda CX-5 2022 модельного года рассекречена на официальных фото. Популярный в Украине кроссовер поступит в продажу с зимы.

Дизайн Mazda CX-5 сильно не изменился — у кроссовера новый трехмерный узор решетки радиатора, обновленные бамперы, а фары и фонари стали выразительнее на вид. Стандартными теперь являются 19-дюймовые легкосплавные диски.

В салоне появился большой 10,25-дюймовый дисплей мультимедийной системы и установлены новые передние сиденья. Кроме того, расширен перечень вариантов внутренней отделки, причем в самой дорогой версии использованы кожа Nappa и дерево.


Фото: Mazda

Как и раньше, кроссовер Mazda в большинстве стран оснащают бензиновыми двигателями объемом 2,0 л (150 л. с.) и 2,5 л (194 л. с.), а на североамериканском рынке предложен и 2,5-литровый 250 сильный турбомотор.

Инженеры японской марки также доработали 6-ступенчатую автоматическую КПП и перенастроили подвеску для более комфортабельной езды.


Фото: Mazda

Кстати, отныне Mazda CX-5 (а также другие кроссоверы марки) будут исключительно полноприводными — от версий с передним приводом решили отказаться.

По материалам Фокус
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