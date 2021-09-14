Почти половина стран ЕС имеют очень плохую инфраструктуру зарядок для электрокаров: исследование

Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) обнаружила, что у большинства государств-членов Европейского Союза есть серьезная нехватка пунктов зарядки для электрических автомобилей вдоль дорог.
Об этом сообщается на сайте ассоциации.
Исследование показало, что 10 стран не имеют даже одного зарядного устройства на каждые 100 километров ключевых дорог. Почти во всех этих странах электромобили занимают меньше 3% рынка.
Топ-5 стран с наименьшим количеством зарядок на 100 километров:
В ACEA подчеркнули, что если в этих странах ситуация не улучшится, и водителям придется преодолевать 200 км и более для поиска зарядных станций, там не увеличится количество электрокаров.
В 18 странах-членах ЕС не менее 5 пунктов зарядки на 100 км дороги, и только четыре имеют более 10 зарядных устройств на каждые 100 км.
Топ-5 стран с наибольшим количеством зарядок на 100 километров:
Ассоциация подчеркнула, что контраст между Нидерландами и Польшей, которая в восемь раз больше, впечатляет. Она отметила, что ЕС нужно увеличить количество зарядок в очень короткие сроки.
«Достижения в нескольких западноевропейских странах обнадеживают, но не должны отвлекать нас от ужасного состояния сети зарядки в других странах ЕС», — резюмировали в ACEA.
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