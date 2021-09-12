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Toyota инвестирует $13,6 млрд в разработку автомобильных батарей

Toyota инвестирует $13,6 млрд в разработку автомобильных батарей

В ближайшее десятилетие компания Toyota намерена инвестировать около $13,6 млрд в аккумуляторные технологии. При этом около $9 млрд из этой суммы будут инвестированы в производство. Такие инвестиции являются частью планов компании по электрификации своего модельного ряда автомобилей.

Сообщается, что к 2025 году Toyota планирует построить 10 линий по производству аккумуляторов, которые в конечном итоге увеличатся примерно до 70 линий на неуказанном количестве заводов по всему миру. В конечном итоге компания сможет производить аккумуляторы для электромобилей суммарной ёмкостью до 200 ГВт/ч. Об этом заявил на брифинге главный технический директор компании Масахико Маэда.

Эти планы Toyota перекликаются с намерениями других автопроизводителей инвестировать средства в производство аккумуляторов для электромобилей. Например, Volkwagen планирует к 2030 году производить аккумуляторов суммарной ёмкостью около 240 ГВт/ч только в Европе. В то же время компания Ford заявила, что к тому времени планирует производить аккумуляторов суммарной ёмкостью 240 ГВт/ч во всем мире, включая батареи ёмкостью 140 ГВт/ч в Северной Америке.

Это довольно крупные инвестиции со стороны Toyota, которая указывает на то, что компания всё более серьёзно относится к электрификации своей линейки автомобилей. Хотя Toyota была одной из первых среди автопроизводителей, выпустивших бензиново-электрические гибридные автомобили, она рассматривала гибриды как временную меру, а основную ставку планировала сделать на водородные топливные элементы. Теперь компания пытается догнать таких автопроизводителей, как Nissan, и, как сообщается, лоббирует замедление перехода США на электромобили.

Toyota надеется, что её инвестиции помогут снизить стоимость батарей на 30%. Этого планируется достичь благодаря улучшениям в материалах и конструкции элементов. Что касается самих электромобилей, то компания также стремится разрабатывать транспортные средства, которые используют батареи более эффективно, что приведёт к снижению потребления энергии на километр на 30%.

По материалам ITC.ua
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