Microsoft объявил о программе обратного выкупа акций объемом до 60 миллиардов долларов

Корпорация Microsoft объявила о программе обратного выкупа акций на сумму до 60 млрд долларов – программа бессрочная и может быть прекращена в любой момент.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Microsoft выплатит дивиденды в размере 0,62 долларов на акцию – это на 6 центов больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Реклама

Также в компании объявили о назначении вице-главой Microsoft президента компании Брэда Смита.

Сообщается, что на данный момент он возглавляет команду из более 1500 сотрудников в 54 странах.

Читайте также: Microsoft купила стартап, который разрабатывает программы для редактирования видео

Смит присоединился к Microsoft в 1993 году от юридической фирмы Covington&Burling, чтобы управлять корпоративными и юридическими делами в Европе. Согласно биографии на сайте Microsoft, он стал генеральным адвокатом в 2002 году и в течение следующего десятилетия занимался решением антимонопольных дел.

Смит будет продолжать отчитываться перед исполнительным директором Сатьей Наделлой, добавили Microsoft.