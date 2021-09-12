Microsoft объявил о программе обратного выкупа акций объемом до 60 миллиардов долларов

Корпорация Microsoft объявила о программе обратного выкупа акций на сумму до 60 млрд долларов – программа бессрочная и может быть прекращена в любой момент.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что Microsoft выплатит дивиденды в размере 0,62 долларов на акцию – это на 6 центов больше по сравнению с предыдущим кварталом.
Также в компании объявили о назначении вице-главой Microsoft президента компании Брэда Смита.
Сообщается, что на данный момент он возглавляет команду из более 1500 сотрудников в 54 странах.
Читайте также: Microsoft купила стартап, который разрабатывает программы для редактирования видео
Смит присоединился к Microsoft в 1993 году от юридической фирмы Covington&Burling, чтобы управлять корпоративными и юридическими делами в Европе. Согласно биографии на сайте Microsoft, он стал генеральным адвокатом в 2002 году и в течение следующего десятилетия занимался решением антимонопольных дел.
Смит будет продолжать отчитываться перед исполнительным директором Сатьей Наделлой, добавили Microsoft.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Польша отказывается от российского газа11 ч. назад - 1873 19
Деньги не нужно держать на счете в банке: Гетманцев разъяснил нюансы налоговой амнистии9 ч. назад - 8792 13
Forbes назвал 15 самых комфортных банков Украины7 ч. назад - 1722 6
Заработает новый орган: ГАСИ сегодня прекратила свое существование5 ч. назад - 458 2
Евросоюз выделит Украине 600 миллионов евро11 ч. назад - 305 2
Деньги не нужно держать на счете в банке: Гетманцев разъяснил нюансы налоговой амнистии9 ч. назад - 8792 13
Украинские разработчики создали дрон, способный транспортировать грузы на расстоянии до 100 км15 ч. назад - 2217 2
Польша отказывается от российского газа11 ч. назад - 1873 19
Назначение пенсий, субсидий и соцвыплат: Минцифры готовит обновление «Дії»11 ч. назад - 1794
Forbes назвал 15 самых комфортных банков Украины7 ч. назад - 1722 6
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)Вчера, 10:46 - 99
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)Позавчера, 11:33 - 626 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 383
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 653 4
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1964