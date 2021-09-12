Подпольные колл-центры, которые выманивали у людей доступ к банковским счетам

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал о деятельности мошенников, использовавших звонки операторов, чтобы выведать у людей информацию об их банковских счетах. Согласно сообщению СБУ, прекращена деятельность двух подпольных колл-центров в Сумской области. Злоумышленники снимали деньги и часть из них переправляли местному криминальному авторитету.

Мошенники выдавали себя за сотрудников банков и рассказывали, что они проводят телефонный опрос или предлагают новую банковскую услугу или кредит. Это позволяло им входить в доверие к «клиентам», которые охотно отдавали собственную персонифицированную информацию. Как следствие, злоумышленники получали доступ к онлайн-банкингу людей и снимали их средства.

Часть этих средств шла на финансирование организованной преступной группировки местного криминального авторитета. Сейчас он бежал из Украины и скрывается от правоохранителей за границей.

В рамках уголовного производства осуществляются соответствующие процессуальные действия.



Фото сайт СБУ

Мероприятия по выявлению злоумышленников проводили сотрудники Управления СБУ в Сумской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

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