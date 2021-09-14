До 19 гривен за кубометр газа: как европейские тарифы повлияют на украинские платежки осенью

Как известно, зимой газ в Европе всегда значительно дороже, соответственно, в Украине также. Сколько придется отдать за него в холодное время года?

Цена газа уже превысила психологическую отметку в 800 долларов, и украинцы это почувствуют. Снова. Только с начала 2021 года тарифы на коммунальные услуги выросли на 23%.

Младший аналитик DiXiGroup Андрей Урста рассказал, чего ожидать от этого отопительного сезона.

Причин для подорожания газа в Европе есть несколько. Запасов на треть меньше, нежели было год назад, и за 7 лет это самые низкие результаты. В октябре ситуация может улучшиться, однако, будет ли этого достаточно?

Также в ЕС рекордно выросли котировки разрешений на углеродные выбросы, которые превысили отметку в 60 евро.

Как известно, такие котировки в Европе связаны напрямую с ценами на оптовом рынке, и стоимость газа в Украине не только не станет меньше, но и значительно возрастет.

Для ряда украинских компаний предложили годовой тариф в 7,8-8 гривен за куб газа, и это колоссально лучше, нежели рыночные 18-19 гривен.

Сложнее всего ситуация с ценой для производителей тепла. Едва ли не единственной опцией для закупки газа для теплокоммунэнерго (ТКЭ) являются трехлетние контракты “Нафтогаза” с ценой на первый год в 7,42 грн за кубометр.

Только 45% заключили трехгодовой контракт, и большая часть тепловиков отказались это делать из-за условий данного контракта.

Также, из-за роста цены на газ, начинают дорожать товары. Инфляция будет на высоком уровне вплоть до конца года, и только в следующем цены стабилизируются.

Справка Finance.ua: