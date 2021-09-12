Мировой долг достиг нового исторического максимума

Совокупный мировой долг во втором квартале 2021 года увеличился до 300 триллионов долларов, в то же время уменьшилась доля долга в мировом ВВП.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Института международных финансов.
Совокупный уровень долга включает в себя государственный долг, долги физических и юридических лиц. Они выросли во втором квартале на 4,8 трлн долларов до 296 трлн долларов. В первой четверти объем несколько уменьшился.
Если люди продолжат занимать в таком же темпе, мировой долг вскоре пересечет отметку в 300 трлн долларов, говорят в Институте.
Больше всего объемы долга выросли в развивающихся странах. Их совокупный долг вырос на 3,5 трлн долларов во втором квартале до 92 трлн долларов.
Но в то же время доля долга к мировому ВВП впервые сократилась после пика в прошлом году. Это называют положительным знаком – доля с 362% в первом квартале уменьшилась до 353% во втором.
В институте отметили, что только 5 стран имеют отношение долга к ВВП на допандемических уровнях – это Мексика, Аргентина, Дания, Ирландия и Ливан.
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