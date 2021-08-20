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60% украинской молодежи предпочитают кэшлес-оплаты (инфографика)

60% украинской молодежи предпочитают кэшлес-оплаты (инфографика)

Украинские представители поколения Z отказываются от наличных, все чаще отдавая предпочтение кэшлес-оплатам. Finance.ua как портал, который следит за развитием финтеха в Украине, узнал у Mastercard о цифровые привычки зумеров.

Кто такие зумеры

Поколение Z, или зумеры – термин, применяемый к людям, родившимся с 1997 по 2012 год. В Украине проживает более трех миллионов представителей поколения Z, и их роль в экономике растет с каждым годом.

Первое поколение, рожденное в эпоху широкого распространения интернета, нераздельно связано с цифровым миром.

Цифровой стиль покупок

Согласно исследованию, у большинства украинских респондентов поколения Z (86%) уже есть банковская карта, к тому же 60% пользуются ею чаще, чем наличными, а 35% – вообще стараются избегать кэша и платят картой везде, где это возможно.

Одновременно с этим оплаты смартфоном для поколения Z – один из любимых платежных трендов. 42% украинской молодежи уже рассчитываются с помощью смартфонов, и 56% заявляют, что в будущем NFC-оплаты смартфоном станут для них доминирующей или единственной формой оплаты.


Инфографика: Mastercard

Электронная коммерция также является естественной средой для украинских представителей поколения Z:

  • 70% покупают в интернете не реже одного раза в месяц – преимущественно одежду (54%), косметику и средства для ухода (39%) или же заказывают онлайн доставку из кафе и ресторанов (39%).


Инфографика: Mastercard

«Технологии буквально вплетены в жизнь представителей поколения Z с ранних лет, поэтому они демонстрируют открытость к современным трендам и быстро применяют их в своей жизни. Зумеры активно используют цифровые платежи, ценя их за удобство и безопасность, еще раз подтверждая и формируя всеукраинский тренд: согласно нашим данным, в Украине уже каждая вторая оплата по картам Mastercard – это цифровая оплата с NFC или онлайн», – отмечает Юрий Батхин, вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове.

Занятость зумеров:

  • 40% украинских зумеров работают на полную ставку;
  • у 22% есть подработка;
  • 17% полностью обеспечивают родители (в среднем в регионе Центральной и Восточной Европы этот показатель достигает 30%).

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По материалам Finance.UA
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