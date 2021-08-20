0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 285 0

Как изменились цены на жилье за полтора года (инфографика)

Как изменились цены на жилье за полтора года (инфографика)

Цены на недвижимость во время первого локдауна весной 2020 года упали на 3,25%. Но уже на протяжении ковидных 1,5 года рынок не просто возобновился, а показал значительный рост: вторичный фонд подорожал на 16,4%, дома с 2011 года — на 16,7%.

Finance.ua как портал, который следит за ценами на недвижимость, рассказывает, подорожало ли жилье с 1 января 2020 года по июль 2021 в городах-миллионниках Украины.

Вторичка. По данным аналитиков OLX, квартиры, построенные до 2011 года, дорожают медленнее, но всегда стабильно. Среди городов-миллионников дешевле стали только трехкомнатные квартиры в Одессе, но и там цены упали менее чем на $1 тыс. от общей цены объекта.

Динамика цен на вторичное жилье за полтора года

Киев:

  • 1-комнатные: средняя цена — $41 тыс. (+17%);
  • 2-комнатные: $59 тыс. (+18%);
  • 3-комнатные: $83,3 тыс. (+23%).

Днепр:

  • 1-комнатные: $29 тыс. (+26%);
  • 2-комнатные: $38 тыс. (+31%);
  • 3-комнатные: $48 тыс. (+33%).

Одесса:

  • 1-комнатные: $26 тыс. (+2%);
  • 2-комнатные: $36 тыс. (+4%);
  • 3-комнатные: $45 тыс. (+5%).

Харьков:

  • 1-комнатные: $24 тыс. (+30%);
  • 2-комнатные: $35,5 тыс. (+18%);
  • 3-комнатные: $47 тыс. (+15%).

Львов:

  • 1-комнатные: $32 тыс. (+7%);
  • 2-комнатные: $44,7 тыс. (+12%);
  • 3-комнатные: $52 тыс. (+5%).

Жилье на этапе строительства. По данным аналитиков, этот сегмент рынка недвижимости пострадал больше всего от локдауна и снижения экономической деятельности: цены во Львове и Харькове за 1,5 года так и не вернулись к докарантинным показателям. А вот Киев — наоборот. После краткосрочного снижения стоимости на 3% в мае 2020-го, цены в столице взлетели.

Новости о недвижимости и стоимости «квадратов» мы часто публикуем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь! 🤫

Трехкомнатную квартиру в доме на этапе строительства продают теперь не за $70,5 тыс. (как было в январе 2020 года), а за $100 тысяч за объект — то есть цена выросла на 42%.

В Днепре средняя цена на 3-комнатные квартиры в этом сегменте превысила Киев.

Что произошло с ценами на новые квартиры за 1,5 года

Киев:

  • 1-комнатные: средняя цена — $50,5 тыс.;
  • 2-комнатные: $72,5 тыс.;
  • 3-комнатные: $100 тыс.

Днепр:

  • 1-комнатные: $39,3 тыс.;
  • 2-комнатные: $58,4 тыс.;
  • 3-комнатные: $101,5 тыс.

Одесса:

  • 1-комнатные: $31,2 тыс.;
  • 2-комнатные: $52 тыс.;
  • 3-комнатные: $79,5 тыс.

Харьков:

  • 1-комнатные: $24 тыс. (-8%);
  • 2-комнатные: $40,3 тыс. (-11%);
  • 3-комнатные: $58 тыс. (-33%).

Львов:

  • 1-комнатные: $40 тыс.;
  • 2-комнатные: $53,5 тыс.;
  • 3-комнатные: $68 тыс.

Осенью традиционно оживляется бизнес-активность, украинцы чаще покупают или инвестируют в недвижимость. Учитывая позитивную динамику, в следующем сезоне цены на жилье вырастут в среднем на 2-7%. На объектах, которые только строятся, этот процент может быть еще больше, ведь летом на площадках активно ведутся работы и в сентябре-ноябре есть что показать инвесторам.

Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог. 🏡

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.