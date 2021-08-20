Как изменились цены на жилье за полтора года (инфографика)

Цены на недвижимость во время первого локдауна весной 2020 года упали на 3,25%. Но уже на протяжении ковидных 1,5 года рынок не просто возобновился, а показал значительный рост: вторичный фонд подорожал на 16,4%, дома с 2011 года — на 16,7%.

Finance.ua как портал, который следит за ценами на недвижимость, рассказывает, подорожало ли жилье с 1 января 2020 года по июль 2021 в городах-миллионниках Украины.

Вторичка. По данным аналитиков OLX, квартиры, построенные до 2011 года, дорожают медленнее, но всегда стабильно. Среди городов-миллионников дешевле стали только трехкомнатные квартиры в Одессе, но и там цены упали менее чем на $1 тыс. от общей цены объекта.

Динамика цен на вторичное жилье за полтора года

Киев:

1-комнатные: средняя цена — $41 тыс. (+17%);

2-комнатные: $59 тыс. (+18%);

3-комнатные: $83,3 тыс. (+23%).

Днепр:

1-комнатные: $29 тыс. (+26%);

2-комнатные: $38 тыс. (+31%);

3-комнатные: $48 тыс. (+33%).

Одесса:

1-комнатные: $26 тыс. (+2%);

2-комнатные: $36 тыс. (+4%);

3-комнатные: $45 тыс. (+5%).

Харьков:

1-комнатные: $24 тыс. (+30%);

2-комнатные: $35,5 тыс. (+18%);

3-комнатные: $47 тыс. (+15%).

Львов:

1-комнатные: $32 тыс. (+7%);

2-комнатные: $44,7 тыс. (+12%);

3-комнатные: $52 тыс. (+5%).

Жилье на этапе строительства. По данным аналитиков, этот сегмент рынка недвижимости пострадал больше всего от локдауна и снижения экономической деятельности: цены во Львове и Харькове за 1,5 года так и не вернулись к докарантинным показателям. А вот Киев — наоборот. После краткосрочного снижения стоимости на 3% в мае 2020-го, цены в столице взлетели.

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Трехкомнатную квартиру в доме на этапе строительства продают теперь не за $70,5 тыс. (как было в январе 2020 года), а за $100 тысяч за объект — то есть цена выросла на 42%.

В Днепре средняя цена на 3-комнатные квартиры в этом сегменте превысила Киев.

Что произошло с ценами на новые квартиры за 1,5 года

Киев:

1-комнатные: средняя цена — $50,5 тыс.;

2-комнатные: $72,5 тыс.;

3-комнатные: $100 тыс.

Днепр:

1-комнатные: $39,3 тыс.;

2-комнатные: $58,4 тыс.;

3-комнатные: $101,5 тыс.

Одесса:

1-комнатные: $31,2 тыс.;

2-комнатные: $52 тыс.;

3-комнатные: $79,5 тыс.

Харьков:

1-комнатные: $24 тыс. (-8%);

2-комнатные: $40,3 тыс. (-11%);

3-комнатные: $58 тыс. (-33%).

Львов:

1-комнатные: $40 тыс.;

2-комнатные: $53,5 тыс.;

3-комнатные: $68 тыс.

Осенью традиционно оживляется бизнес-активность, украинцы чаще покупают или инвестируют в недвижимость. Учитывая позитивную динамику, в следующем сезоне цены на жилье вырастут в среднем на 2-7%. На объектах, которые только строятся, этот процент может быть еще больше, ведь летом на площадках активно ведутся работы и в сентябре-ноябре есть что показать инвесторам.

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