Как изменились цены на жилье за полтора года (инфографика)

Цены на недвижимость во время первого локдауна весной 2020 года упали на 3,25%. Но уже на протяжении ковидных 1,5 года рынок не просто возобновился, а показал значительный рост: вторичный фонд подорожал на 16,4%, дома с 2011 года — на 16,7%.
Finance.ua как портал, который следит за ценами на недвижимость, рассказывает, подорожало ли жилье с 1 января 2020 года по июль 2021 в городах-миллионниках Украины.
Вторичка. По данным аналитиков OLX, квартиры, построенные до 2011 года, дорожают медленнее, но всегда стабильно. Среди городов-миллионников дешевле стали только трехкомнатные квартиры в Одессе, но и там цены упали менее чем на $1 тыс. от общей цены объекта.
Динамика цен на вторичное жилье за полтора года
Киев:
Днепр:
Одесса:
Харьков:
Львов:
Жилье на этапе строительства. По данным аналитиков, этот сегмент рынка недвижимости пострадал больше всего от локдауна и снижения экономической деятельности: цены во Львове и Харькове за 1,5 года так и не вернулись к докарантинным показателям. А вот Киев — наоборот. После краткосрочного снижения стоимости на 3% в мае 2020-го, цены в столице взлетели.
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Трехкомнатную квартиру в доме на этапе строительства продают теперь не за $70,5 тыс. (как было в январе 2020 года), а за $100 тысяч за объект — то есть цена выросла на 42%.
В Днепре средняя цена на 3-комнатные квартиры в этом сегменте превысила Киев.
Что произошло с ценами на новые квартиры за 1,5 года
Киев:
Днепр:
Одесса:
Харьков:
Львов:
Осенью традиционно оживляется бизнес-активность, украинцы чаще покупают или инвестируют в недвижимость. Учитывая позитивную динамику, в следующем сезоне цены на жилье вырастут в среднем на 2-7%. На объектах, которые только строятся, этот процент может быть еще больше, ведь летом на площадках активно ведутся работы и в сентябре-ноябре есть что показать инвесторам.
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