Как заявить кредиторские требования к банку

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, решил рассказать, что делать, если банк стал неплатежеспособным, а ваш вклад превышает гарантированную сумму возмещения или не возмещается Фондом гарантирования вкладов.
Как пояснили в ФГВФЛ, в таком случае вкладчик уже как кредитор имеет право заявлять в Фонд свои кредиторские требования к банку, в отношении которого начата процедура ликвидации.
Кредитор банка должен заявить свои требования:
«Требования кредиторов, поступившие после 30 дней со дня опубликования Фондом сведений о ликвидации банка, считаются погашенными, кроме требований вкладчиков в пределах гарантированной Фондом суммы возмещения по вкладам. Любые споры относительно акцептирования требований кредиторов подлежат решению в судебном порядке», — отмечают в Фонде гарантирования.
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Согласно письменным заявлениям кредиторов и дополнительным документам, подтверждающим фактические данные заявленных требований, формируется реестр акцептированных требований кредиторов. Он содержит сведения о каждом кредиторе, размере его требований по денежным обязательствам, очередности удовлетворения каждого требования.
После утверждения исполнительной дирекцией Фонда реестра информация об этом размещается на сайтах Фонда и банка, который ликвидируется, а также в доступных для посетителей местах помещений неплатежеспособного банка. Кредиторы банка, требования которых акцептованы, имеют право бесплатно получить включенную в реестр информацию о себе после обращения и устной идентификации в банке.
Как удовлетворяются кредиторские требования:
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