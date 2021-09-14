Как заявить кредиторские требования к банку

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, решил рассказать, что делать, если банк стал неплатежеспособным, а ваш вклад превышает гарантированную сумму возмещения или не возмещается Фондом гарантирования вкладов.

Как пояснили в ФГВФЛ, в таком случае вкладчик уже как кредитор имеет право заявлять в Фонд свои кредиторские требования к банку, в отношении которого начата процедура ликвидации.

Кредитор банка должен заявить свои требования:

сделать это нужно в течение 30 дней со дня опубликования в газете «Урядовый курьер» или «Голос Украины» объявления о начале ликвидации банка;

кредиторские требования заявляются исключительно путем направления письменного заявления в Фонд по адресу, указанному в объявлении о ликвидации банка, или его подачи непосредственно по местонахождению банка/обособленного подразделения банка (отделения, филиала, представительства);

требования могут заявляться как с определением суммы, так и без такого определения.

«Требования кредиторов, поступившие после 30 дней со дня опубликования Фондом сведений о ликвидации банка, считаются погашенными, кроме требований вкладчиков в пределах гарантированной Фондом суммы возмещения по вкладам. Любые споры относительно акцептирования требований кредиторов подлежат решению в судебном порядке», — отмечают в Фонде гарантирования.

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Согласно письменным заявлениям кредиторов и дополнительным документам, подтверждающим фактические данные заявленных требований, формируется реестр акцептированных требований кредиторов. Он содержит сведения о каждом кредиторе, размере его требований по денежным обязательствам, очередности удовлетворения каждого требования.

После утверждения исполнительной дирекцией Фонда реестра информация об этом размещается на сайтах Фонда и банка, который ликвидируется, а также в доступных для посетителей местах помещений неплатежеспособного банка. Кредиторы банка, требования которых акцептованы, имеют право бесплатно получить включенную в реестр информацию о себе после обращения и устной идентификации в банке.

Как удовлетворяются кредиторские требования:

в соответствии с очередностью, установленной ст. 52 Закона, за счет средств, полученных от управления и реализации имущества (активов) банка;

о начале удовлетворения требований кредиторов определенной очереди публикуется соответствующее объявление на официальных веб-страницах Фонда и банка, а также вывешивается в доступном для посетителей месте в головном офисе банка и в каждом обособленном подразделении;

требования кредиторов каждой последующей очереди удовлетворяются по мере поступления средств от продажи имущества (активов) банка после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

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