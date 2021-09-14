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«Лишние» долги за газ: как проверить задолженность онлайн

«Лишние» долги за газ: как проверить задолженность онлайн

Раньше узнать о сумме задолженности за газ можно было только в офисе газсбыта или по телефону. Теперь сделать это можно еще и через интернет.

Впрочем, потребители все равно не застрахованы от появления «загадочных» долгов за газ — они возникают из-за проблем с показаниями счетчиков.

Чтобы узнать о задолженности за газ, нужно зайти в личный кабинет на сайте местного поставщика газа или клиентского сервиса, который объединяет данные поставщиков из разных регионов (например, РГК или «Нафтогаз»).

Чаще всего оформление доступа в личный кабинет возможно в дистанционном режиме, но клиентам некоторых газсбытов может потребоваться личный визит в офис компании.

После того как вы получите все данные для доступа, на главной странице личного кабинета отобразиться состояние вашего счета, включая задолженность. Оплатить услугу можно там же. Причем чаще всего в личном кабинете отображаются данные и по оплате газа как товара, и по его доставке.

В личном кабинете нужно ежемесячно вносить показатели счетчика газа. Если этого не сделать, потребление газа посчитают по нормативу:

  • 3,28 куб. м на человека в месяц при наличии только газовой плиты;
  • 5,39 куб. м — при наличии плиты, если нет ни централизованного горячего водоснабжения, ни газового водонагревателя;
  • 10,49 куб. м — при наличии газовой плиты и водонагревателя.

Если платежку в онлайн-кабинете сформируют по этим данным, а вы оплатите только фактически потребленный газ, отобразится несуществующая задолженность. Исправить это можно, внеся фактические показания счетчика в личном кабинете. Но следует помнить, что на обработку данных может понадобиться несколько дней.

Долг может появиться, если вы не пользовались газом в течение месяца и по этой причине внесли в личный кабинет такие же показания счетчика, как и месяцем ранее. В такой ситуации система может посчитать, что вы не вносили показания вовсе.

Долг в таком случае будет того же размера, что и в первом примере. Но для его устранения вам, скорее всего, придется произвести поверку счетчиков. У большинства поставщиков газа это можно сделать онлайн, но процедура может затянуться и потребовать дополнительных обращений к специалистам компании по телефону или в мессенджерах.

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По материалам Обозреватель
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