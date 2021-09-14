«Лишние» долги за газ: как проверить задолженность онлайн

Раньше узнать о сумме задолженности за газ можно было только в офисе газсбыта или по телефону. Теперь сделать это можно еще и через интернет.
Впрочем, потребители все равно не застрахованы от появления «загадочных» долгов за газ — они возникают из-за проблем с показаниями счетчиков.
Чтобы узнать о задолженности за газ, нужно зайти в личный кабинет на сайте местного поставщика газа или клиентского сервиса, который объединяет данные поставщиков из разных регионов (например, РГК или «Нафтогаз»).
Чаще всего оформление доступа в личный кабинет возможно в дистанционном режиме, но клиентам некоторых газсбытов может потребоваться личный визит в офис компании.
После того как вы получите все данные для доступа, на главной странице личного кабинета отобразиться состояние вашего счета, включая задолженность. Оплатить услугу можно там же. Причем чаще всего в личном кабинете отображаются данные и по оплате газа как товара, и по его доставке.
В личном кабинете нужно ежемесячно вносить показатели счетчика газа. Если этого не сделать, потребление газа посчитают по нормативу:
Если платежку в онлайн-кабинете сформируют по этим данным, а вы оплатите только фактически потребленный газ, отобразится несуществующая задолженность. Исправить это можно, внеся фактические показания счетчика в личном кабинете. Но следует помнить, что на обработку данных может понадобиться несколько дней.
Долг может появиться, если вы не пользовались газом в течение месяца и по этой причине внесли в личный кабинет такие же показания счетчика, как и месяцем ранее. В такой ситуации система может посчитать, что вы не вносили показания вовсе.
Долг в таком случае будет того же размера, что и в первом примере. Но для его устранения вам, скорее всего, придется произвести поверку счетчиков. У большинства поставщиков газа это можно сделать онлайн, но процедура может затянуться и потребовать дополнительных обращений к специалистам компании по телефону или в мессенджерах.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве начали делать платной парковку на улицах: 5 грн в час, 70 грн в день (список улиц)Вчера, 19:07 - 2081 9
Укрпочта запускает первые почтоматы (видео)Вчера, 13:00 - 1219 8
Председатель ВР Разумков подписал закон о продаже домов вместе с земельными участкамиВчера, 15:35 - 857 3
Комитет ВР рекомендовал законопроект об «олигархах» ко второму чтению: что изменилосьВчера, 16:05 - 275 3
Инвестиционный гигант США продал почти все запасы драгоценного металаВчера, 18:22 - 954 2
НБУ показал, какую валюту будет сложно обменять (фото)6 ч. назад - 4205
В Киеве начали делать платной парковку на улицах: 5 грн в час, 70 грн в день (список улиц)Вчера, 19:07 - 2081 9
ГНС назвала два ключевых изменения в применении РРО/ПРРОВчера, 17:00 - 1392
Аэропорт Борисполь рассказал, готов ли принимать самолеты-гиганты МАУ8 ч. назад - 1179
Исполнительная надпись нотариуса: как отменить взыскание средствВчера, 20:03 - 1021
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)Вчера, 12:10 - 297
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 188
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 844 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 554
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 729 5