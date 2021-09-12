Фонд соцстрахования заявляет, что он «в минусе» на 2,3 миллиарда

Расходы Фонда социального страхования для выплаты больничных, декретных, страховых и медико-социальных услуг в августе превысили поступления на 2,3 млрд грн.

Об этом сообщает Фонд социального страхования.

По итогам августа 2021 года на счет Фонда социального страхования Украины поступило 2,427 миллиарда гривен доли ЕСВ. Потребность в расходах на пособия и страховые выплаты за этот же период составила 4,69 млрд гривен с учетом задолженности по финансированию больничных, декретных и пособий на погребение, которая накопилась на начало месяца.

«Превышение потребности в расходах над фактическими доходами от доли ЕСВ, из которой состоит бюджет фонда, составило 2,3 миллиарда гривен», — сказано в сообщении.

С чем связан рост потребности в расходах:

потребность в расходах превышает доходы от доли ЕСВ в течение всего 2021 года и коррелирует с ростом сумм пособий по больничным листкам, выданным, в том числе, в случае лечения от COVID -19. Например, по итогам первого полугодия 2021 года расходы Фонда на пособие по временной потере трудоспособности по сравнению с тем же периодом 2020 года увеличились на 3,4 млрд грн, или на 72%;

также с начала пандемии Фонд получил дополнительную финансовую нагрузку, связанную с оплатой самоизоляции контактных лиц, страховыми выплатами медицинским работникам, которые инфицировались коронавирусом во время выполнения профессиональных обязанностей, а также членам их семей в случае смерти работников учреждений здравоохранения и т. д.

Поэтому одной из основных причин роста потребности в расходах является пандемия COVID-19, а периоды пиков заболеваемости совпадают с увеличением сумм пособий по больничным листам, которые передают в Фонд на оплату.



Инфографика: ФССУ

Из чего состоит бюджет Фонда социального страхования Украины:

почти полностью состоит из доли ЕСВ . Весь объем уплаченного единого взноса распределяется между ФССУ , Пенсионным фондом и Фондом соцстрахования на случай безработицы в соответствии с определенными правительством пропорциями. Так, в бюджет ФССУ поступает доля ЕСВ в размере 9,5727% от 100% объема единого взноса;

эта доля поступает на счет Фонда по мере уплаты единого взноса страхователями и сразу направляется на финансирование материального обеспечения и страховых выплат. ФССУ не держит средств на счете и направляет их на выплаты пособий ежедневно, чтобы ускорить получение средств застрахованными лицами.

Когда ожидать финансирования больничных и декретных пособий:

несмотря на увеличение стандартных сроков финансирования материального обеспечения, все виды пособий предоставляются Фондом в полном объеме;

страховой защитой сегодня обеспечены почти 12 миллионов застрахованных лиц и около 200 тысяч пострадавших на производстве и их семей;

Фонд социального страхования Украины направляет средства на материальное обеспечение и страховые выплаты ежедневно;