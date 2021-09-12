Фонд соцстрахования заявляет, что он «в минусе» на 2,3 миллиарда

Расходы Фонда социального страхования для выплаты больничных, декретных, страховых и медико-социальных услуг в августе превысили поступления на 2,3 млрд грн.
Об этом сообщает Фонд социального страхования.
По итогам августа 2021 года на счет Фонда социального страхования Украины поступило 2,427 миллиарда гривен доли ЕСВ. Потребность в расходах на пособия и страховые выплаты за этот же период составила 4,69 млрд гривен с учетом задолженности по финансированию больничных, декретных и пособий на погребение, которая накопилась на начало месяца.
«Превышение потребности в расходах над фактическими доходами от доли ЕСВ, из которой состоит бюджет фонда, составило 2,3 миллиарда гривен», — сказано в сообщении.
С чем связан рост потребности в расходах:
Поэтому одной из основных причин роста потребности в расходах является пандемия COVID-19, а периоды пиков заболеваемости совпадают с увеличением сумм пособий по больничным листам, которые передают в Фонд на оплату.
Инфографика: ФССУ
Из чего состоит бюджет Фонда социального страхования Украины:
Когда ожидать финансирования больничных и декретных пособий:
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