SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)

Многоразовая первая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на плавучую платформу в Тихом океане. Она использовалась для запусков в десятый раз.
Американская компания SpaceX успешно запустила тяжелую ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту очередную партию из 51 мини-спутника для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink. Об этом компания сообщила в Twitter утром во вторник, 14 сентября.
Запуск был осуществлен с базы Космических сил США в Ванденберге (штат Калифорния) в 20:55 понедельника по времени Западного побережья США (во вторник в 06:55 по Киеву).
Многоразовая первая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане через 8 минут 46 секунд после старта ракеты. Указанная ступень Falcon 9 использовалась для запусков в десятый раз.
В целом это уже 31 вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX теперь состоит из 1789 космических аппаратов. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.
В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем – из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.
Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал видеоролик в хорошем качестве, на котором представлено приземление ракеты Falcon 9. Буквально за несколько часов ролик просмотрели около трех с половиной миллионов пользователей.
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