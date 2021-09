Сооснователь Apple Возняк объявил о создании космической компании

Сооснователь Apple Стив Возняк объявил о создании частной космической компании Privateer Space. Он отметил, что его компания не будет похожа на другие.

Об этом сказано в Twitter Возняка.

“Создается непохожая на другие частная космическая компания Privateer Space”, – написал Возняк.

Также соучредителем Privateer Space стал американский инженер и генеральный директор робототехнической компании Ripcord Алекс Филдинг.

Возняк опубликовал видео, в котором говорится, что компания “будет работать над тем, чтобы космос стал безопасным и доступным для всего человечества”.

Презентацию Privateer Space проведут на технологической выставке AMOS Tech 2021, которая пройдет 14-17 сентября.

A Private space company is starting up, unlike the others. https://t.co/6s8J32mjuF