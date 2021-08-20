Регулятор в Германии получил запрос на сертификацию "Северного потока - 2"

Немецкий национальный регулятор — Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) — получил от компании Nord Stream 2 AG, которая будет заниматься эксплуатацией газопровода «Северный поток — 2», документы на ее сертификацию в качестве независимого оператора транспортной системы.

Об этом пишет DW.

Читайте также: Газоснабжение по «Северному потоку-2» ожидается с 1 октября — Bloomberg

Таким образом, в распоряжении Федерального агентства по сетям есть четыре месяца, чтобы подготовить проект решения и представить его в Европейскую комиссию, сказано в сообщении.

Срок отсчитывается с 8 сентября.

Напомним, «Газпром» сообщил, что строительство газопровода «Северный поток-2» было полностью завершено утром 10 сентября.

Ранее «Северный поток-2» приблизился к началу эксплуатации, когда его владелец заявил, что последняя труба второй нитки была сварена и должна быть опущена на дно морское. Следующим шагом будет соединение датского и немецкого участков до начала пуско-наладочных работ.

Оператору также необходимо предварительное разрешение немецкого регулятора, который в настоящее время рассматривает заявку Nord Stream 2 на получение статуса независимого оператора системы передачи.

Изначально предполагалось, что в 2019 году «Северный поток-2» будет запущен в эксплуатацию. «Северный поток-2» неоднократно задерживался, и США пригрозили наказать компании, которые участвуют в его строительстве. Перспективы завершения строительства изменились после того, как в мае президент Джо Байден решил отказаться от некоторых санкций, а затем заключил соглашение с Германией, в котором предупредил «о возмездии», если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины.