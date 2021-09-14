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Где самое дешевое жилье в Европе: рейтинг столиц

Где самое дешевое жилье в Европе: рейтинг столиц

Киев занял 8 строчку в рейтинге европейских столиц с самыми дешевыми ценами на недвижимость. Средняя цена на жилье в городе составила 81 566 евро (почти 3 миллиона гривен).

Такие данные предоставило издание CIA Landlords.

Оказалось, что цены на недвижимость в Киеве, по сравнению с некоторыми другими столицами Европы, еще более-менее умеренные. За 1 квадратный метр в центре Киева в среднем нужно заплатить почти 1500 евро (47,3 тысячи гривен). Аренда однокомнатной квартиры в центральной части города обойдется в среднем в 406 евро (12,8 тысячи гривен).

Самая дешевая недвижимость, согласно рейтингу, оказалась в Кишиневе (Молдова):

  • там в среднем жилье можно приобрести за 49 673 евро (1,56 млн гривен);
  • а однокомнатную квартиру в центре можно арендовать за 250 евро (около 8 тысяч гривен);

Вторую строчку по дешевизне заняла столица Македонии Скопье (56 616 евро), а тройку лидеров замкнула столица Боснии и Герцеговины Сараево (66 064 евро).

Также в рейтинг попали Минск (Беларусь), София (Болгария), Бухарест (Румыния), Рига (Латвия), а также Подгорица (Черногория) и Тирана (Албания).

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По материалам Комментарии
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