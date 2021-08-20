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Где квартиры и дома дорожают сильнее всего - мнение эксперта

Где квартиры и дома дорожают сильнее всего - мнение эксперта

Далеко не все регионы Украины выгодны для вложений в недвижимость. Первичный рынок жилья инвестиционно привлекателен только в восьми, а вторичный – в 14 областных центрах.

Такими результатами исследования поделился инвестиционный аналитик геоинформационного портала “Увекон” Роман Шепетько.

Первичный рынок. В прошлом году наиболее выгодными для вложения средств в первичный рынок жилья были следующие регионы:

Винницкая область, где, по сравнению с 2019-м, цены на “первичку” в долларовом эквиваленте выросли на 25,5%;
Хмельницкая – на 14,9%;
Закарпатская – на 13,4%;
Херсонская – на 12,9%;
Донецкая – на 12,6%;
Волынская – на 12,6%;
Черкасская – на 11%;
Ровенская – на 10,8%;
Николаевская – на 10,5%.

Среди областных центров показатели инвестиционной привлекательности первичного рынка несколько отличаются:

в Виннице рост цен в долларовом эквиваленте на первичном рынке по итогам 2020 года составляет 26,6%;
в Хмельницком – 16,9%;
Луцке – 15,1%;
Киеве – 14,8%;
Черкассах – 11,8%;
Сумах – 11,8%;
Ровно – 10,7%;
Херсоне – 10,3%.

Однако, добавляет он, рост цен на “первичку” в Сумской области (10%), Николаеве (9,9%) и Ужгороде (8,8%) равнялся доходности от альтернативных инвестиций: были ниже доходности ОВГЗ на первичном рынке номинированных в гривне (доходность 10,2%), но выше средних процентных ставоу банков по срочным депозитам для физлиц, которые составляли 8,7%.

Темпы роста цен на первичном рынке квартир в других регионах были ниже доходности вышеуказанных альтернативных способов инвестирования.

Вторичный рынок. На вторичном рынке жилой недвижимости, как свидетельствуют результаты исследования, наиболее выгодными для вложений областями Украины в 2020 году были:

Хмельницкая – рост цен в долларовом эквиваленте на 18%;
Черниговская – 15,3%;
Днепропетровская – 14,7%;
Ровенская – 14,2%;
Киевская – 13,4%;
Полтавская – 13,3%;
Волынская – 12,9%;
Винницкая – 12,5%;
Сумская – 12 2%;
Закарпатская – 11,3%;
Кировоградская – 11,2%;
Запорожская – 11,1%;
Житомирская – 11%;
Черкасская – 10,6%.

В облцентрах по данному показателю высокие позиции в 2020 году занимали:

Хмельницкий – стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 19%;
Чернигов – на 16,2%;
Сумы – на 15,9%;
Полтава – на 15,2%;
Ровно – на 14,2%;
Запорожье – на 13,4%;
Краматорск – на 13,1%;
Луцк – на 13,1%;
Ужгород – на 13,1%;
Житомир – на 12,9%;
Черкассы – на 12,8%;
Северодонецк, где на момент проведения исследования размещалось руководство Луганской области – на 12,5%;
Днепр – на 11,9%;
Киев – на 11,2%;
Винница – на 11,1%.

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По материалам УБР
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