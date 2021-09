Google анонсировала терминал для конференцсвязи в Google Meet

Google представила два терминала, разработанных специально для видеосвязи через Google Meet.

Устройства Series One Desk 27 и Series One Board 65 производства Avocor выпускаются в рамках программы Series One. Терминалы работают на процессоре Intel Core i5, который дополняет чип Google Edge TPU.

Как можно догадаться по названию, Series One Desk 27 оснащён 27-дюймовым сенсорным дисплеем. Имеются у новинки также встроенные динамики, микрофоны и камера. Помимо работы с видеоконференциями, терминал может выполнять функции монитора для ноутбука. С этой целью на задней панели размещён разъём USB-C, который также способен подавать до 45 Вт энергии на ноутбук.

Series One Desk 27 может показаться идеальным решением для тех, кто работает из дома, однако устройство ориентировано на корпоративного пользователя. Терминал можно установить на столе или подвесить на стену. Его цена составляет $1999. Устройство выполнено в фирменном стиле продуктов Google: скруглённые углы и небольшой саундбар в нижней части, текстура которого напоминает Google Home Mini.

Терминал работает под управлением Chrome OS, однако комплектация платформы ограничена только функциями Google Meet, поэтому использовать его как компьютер не получится. Зато для видеоконференций здесь есть широкий арсенал компонентов, явно превосходящий возможности ноутбука.



Фото: theverge.com

Камера разрешением 5 мегапикселей предлагает 100-градусный угол обзора, её можно настроить в нужном направлении и отрегулировать размер картинки. Кроме того, здесь есть 8 микрофонов, благодаря которым и помощи TPU в ходе сеанса видеосвязи можно избавиться от посторонних шумов.

Дисплей поддерживает сенсорное управление, при разрешении 1440p и отношении сторон 16:9 поддерживается автоматическая настройка цвета и яркости в зависимости от условий освещения.

Google также заявила о партнёрстве с Cisco, в рамках которого оборудование для Meet сможет работать в Webex и наоборот. Поэтому Series One Desk 27 может также использоваться с системой Webex, а устройства Webex получат доступ к Google Meet.



Фото: theverge.com

К сожалению, подробности относительно терминала Series One Board 65 пока отсутствуют — он выйдет только в будущем году.