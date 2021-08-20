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Tesla запатентовала систему очистки стёкол с помощью лазера

Tesla запатентовала систему очистки стёкол с помощью лазера

Стеклоочистители являются незаменимой, но довольно архаичной системой транспортных средств. Несомненно, они научились работать автоматически по команде датчика дождя, но в их конструкции мало что изменилось за последние десятилетия. Tesla пытается предложить инновационные методы очистки стёкол не только в автомобилях, но и в системах генерации электроэнергии при помощи солнечных панелей.

Соответствующий патент удалось обнаружить ресурсу Electrek в базе американского ведомства USPTO. Оно удовлетворило заявку Tesla на регистрацию патента, описывающего метод удаления загрязнений со стеклянной поверхности при помощи лазерных импульсов.

Совокупность датчиков и излучателей, по замыслу американских инженеров, должна способствовать удалению загрязнений с отдельных областей ветрового стекла, посылая направленные импульсы лазерного излучения регулируемой мощности.


Источник изображения: Electrek

В патенте упоминаются и боковые стёкла электромобиля — нельзя исключать, что система очистки будет предусмотрена и для них. Одновременно Tesla предполагает использовать такую систему на солнечных панелях. Известно, что слой пыли и грязи способен существенно снизить эффективность работы солнечных батарей, поэтому в сфере энергетики описываемый патент может найти не менее актуальное применение.

По материалам 3dnews.ru
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