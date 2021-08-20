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Финальная «бета» Android 12 получила ряд полезных функций

Финальная «бета» Android 12 получила ряд полезных функций

Компания Google представила пятую бета-версию Android 12 — последнюю тестовую сборку мобильной ОС. Помимо традиционных исправлений и патчей безопасности, она обзавелась и новыми возможностями, список которых уже появился в открытом доступе.

Одним из главных нововведений тестовой версии ОС стал сквозной поиск по всему устройству. При этом пользователь может искать как контакты, так и установленные приложения — Android 12 предоставит наилучшие соответствия, которые встречаются на смартфоне. В настройках системы можно установить разделы, в которых следует осуществлять поиск.

Кроме того, в Android 12 beta 5 обновились виджеты часов. Компания также представила новую версию штатного приложения, кардинально обновив его дизайн. Заодно изменения затронули интерфейс стандартного будильника и калькулятора.

Функция Nearby Share получила обновлённый внешний вид всплывающего окна, а владельцев устройств с OLED-дисплеями ждёт новый дизайн режима Always-on Display.

По материалам 4PDA
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