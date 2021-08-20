Финальная «бета» Android 12 получила ряд полезных функций

Компания Google представила пятую бета-версию Android 12 — последнюю тестовую сборку мобильной ОС. Помимо традиционных исправлений и патчей безопасности, она обзавелась и новыми возможностями, список которых уже появился в открытом доступе.
Одним из главных нововведений тестовой версии ОС стал сквозной поиск по всему устройству. При этом пользователь может искать как контакты, так и установленные приложения — Android 12 предоставит наилучшие соответствия, которые встречаются на смартфоне. В настройках системы можно установить разделы, в которых следует осуществлять поиск.
Кроме того, в Android 12 beta 5 обновились виджеты часов. Компания также представила новую версию штатного приложения, кардинально обновив его дизайн. Заодно изменения затронули интерфейс стандартного будильника и калькулятора.
Функция Nearby Share получила обновлённый внешний вид всплывающего окна, а владельцев устройств с OLED-дисплеями ждёт новый дизайн режима Always-on Display.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минздрав Украины предлагает дать больше прав вакцинированным при карантинеПозавчера, 19:30 - 1377 12
Рада увеличила сумму переводов, не подлежащих финмониторингуВчера, 14:00 - 5333 9
Вступление Украины в ЕС: в Европарламенте ответили на заявление президенты ЭстонииВчера, 15:43 - 974 6
Самые прибыльные и самые убыточные банки в первом полугодииПозавчера, 17:00 - 2250 6
Минэкономики предлагает идентифицировать интернет-продавцовВчера, 08:00 - 998 6
Рада увеличила сумму переводов, не подлежащих финмониторингуВчера, 14:00 - 5333 9
Повышение гарантированной суммы вкладов до 600 тыс. грн: у Гетманцева рекомендовали принять законВчера, 09:13 - 3414 2
Обновили правила въезда в ТурциюВчера, 15:00 - 2045
Кабмин изменил правила поставки тепла и горячей водыВчера, 11:05 - 1721 1
Нацбанк повысил учетную ставкуВчера, 14:20 - 1434
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 470 3
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1709
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 990
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2828 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 4238 7