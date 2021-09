Twitter запускает сообщества: тестирование уже началось на iOS

Если другие социальные сети уже давно имеют функции групп и сообществ, то такой способ взаимодействия для Twitter новый.

Как рассказали в компании, новую функцию запускают для того, чтобы дать пользователям возможность объединяться по общим интересам. Например, тестовые сообщества организованы вокруг собак, растений, кроссовок, погоды и других тематик.

Сообщества в Twitter мало чем будут отличаться от их аналога в Facebook. Такой способ взаимодействия предполагает публикацию контента на какую-то конкретную тематику.

Создать собственное сообщество со временем сможет каждый пользователь.

Судя по объяснениям, сообщения в сообществах смогут видеть все пользователи соцсети, но писать новые и комментировать смогут только участники Communities.

В сообществах будут модераторы, которые будут иметь возможность ими управлять: выбирать темы и правила, добавлять новых участников, следить за публикациями и соблюдением правил.

imagine an alternate timeline where everyone just gets you



say hi to Communities—the place to connect with people who Tweet like you. testing now on iOS and web, Android soon! pic.twitter.com/TJdKwUa4D2