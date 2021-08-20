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Twitter запускает сообщества: тестирование уже началось на iOS

Twitter запускает сообщества: тестирование уже началось на iOS

Если другие социальные сети уже давно имеют функции групп и сообществ, то такой способ взаимодействия для Twitter новый.

Как рассказали в компании, новую функцию запускают для того, чтобы дать пользователям возможность объединяться по общим интересам. Например, тестовые сообщества организованы вокруг собак, растений, кроссовок, погоды и других тематик.

Сообщества в Twitter мало чем будут отличаться от их аналога в Facebook. Такой способ взаимодействия предполагает публикацию контента на какую-то конкретную тематику.

Создать собственное сообщество со временем сможет каждый пользователь.

Судя по объяснениям, сообщения в сообществах смогут видеть все пользователи соцсети, но писать новые и комментировать смогут только участники Communities.

В сообществах будут модераторы, которые будут иметь возможность ими управлять: выбирать темы и правила, добавлять новых участников, следить за публикациями и соблюдением правил.

“Сейчас вас должен пригласить модератор или иной участник сообщества, но вскоре мы добавим другие способы открытия и присоединения”, – пишут разработчики.

Twitter уже пригласил нескольких пользователей создать первые сообщества. Соцсеть позволит большему количеству желающих присоединиться к тестированию, подав заявку на создание собственной группы на специальном вебсайте.


Интерфейс сообществ в Twitter / Фото: Twitter

По материалам Телеканал 24
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