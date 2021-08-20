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Коррупция и влияние олигархов. В Раде представили предварительные выводы ВСК по работе «Укрзализныци»

Коррупция и влияние олигархов. В Раде представили предварительные выводы ВСК по работе «Укрзализныци»

За пять лет работы компания «Укрзализныця» потеряла треть стоимости основных фондов и около 100 миллиардов гривен за грузовые перевозки из-за влияния олигархов.

Об этом говорится в промежуточном отчете временной следственной комиссии по работе компании, который во время заседания парламента представила депутат от «Слуги народа» и глава комиссии Юлия Гришина.

«Состояние, в котором оказалось государственное предприятие „Укрзализныця“, уже не позволяет ей в полной мере выполнять свои основные задачи — перевозки грузов и пассажиров. ВСК в промежуточном отчете назвала конкретные фамилии настоящих виновников такого состояния Укрзализныци. Прежде всего это топ-менеджмент этой компании, который не является профессиональными квалифицированными железнодорожниками, а их коррупция и невежество наносит ущерб государственному перевозчику», — заявила она с трибуны.

По результатам проверки ВСК установлено, что компания потеряла треть стоимости основных фондов

«За 5 лет, которые мы исследовали, Укрзализныцей план капиталовложений выполнен только на 65%. В этом направлении не освоено почти 30 миллиардов гривен. Вследствие этого инфраструктура нашей железной дороги находится в критическом состоянии, вопрос безопасности движения стал чудом, а не правилом», — сообщила Гришина.

Кроме того, она отметила, что олигархические группы регулярно недоплачивают компании, в частности, за грузовые перевозки. За последние 5 лет «Укрзализныця» потеряла сто миллиардов гривен. Депутат призвала правительство не только менять топ-менеджмент госпредприятия, но и привлекать его представителей к ответственности.

В то же время, по словам председателя ВСК, с назначением нового руководителя «удалось решить вопрос с поднятием тарифов на грузовые перевозки, что даст возможность получить дополнительные средства для развития инфраструктуры и соцобеспечения работников».

По материалам suspilne.media
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