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Кабмин изменил правила поставки тепла и горячей воды

Кабмин изменил правила поставки тепла и горячей воды

Правительство внесло ряд изменений в правила и типовые договоры о предоставлении услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды. Finance.ua как портал, который знает, как экономить на оплате коммунальных услуг, решил рассказать, что изменится для потребителей.

Что изменилось:

  • больше всего изменения коснулись регулирования договорных отношений с потребителями. Для обеспечения прав всех категорий потребителей, для тех, кто не избрал ни одну форму договора с исполнителем услуги, введен публичный договор присоединения о предоставлении услуг поставки тепловой энергии и горячей воды (вместо письменной формы договора);
  • публичные договоры присоединения с индивидуальными потребителями в многоквартирном доме считаются заключенными, если в течение 30 дней со дня опубликования их текстов на сайте органа местного самоуправления или исполнителя услуг, совладельцы многоквартирного дома не заключили иной договор с исполнителем коммунальных услуг;
  • с владельцем индивидуального дома такой договор считается заключенным, если в течение 30 дней со дня опубликования текста договора он не отказался от услуги.

Для перехода на новые договоры действующим потребителям не нужно предоставлять никакой дополнительной информации или делать что-либо дополнительно.

Также изменениями урегулирован ряд вопросов относительно:

  • структуры оплаты услуги и ее детализации, при этом плата за услугу должна вноситься одним платежом, независимо от количества составляющих;
  • учета потребленной услуги и ее распределения между потребителями в зависимости от модели договорных отношений;
  • размещения информации о количестве и качестве услуги;
  • ответственности сторон за ненадлежащее выполнение договорных отношений;
  • процедуры изменения модели договорных отношений или прекращения их действия.

Для чего вносят изменения. Принятые изменения направлены на обеспечение равных условий получения вышеуказанных услуг с потребителями, как в многоквартирных домах, так и индивидуальных (усадебных) жилых домах.

Справка Finance.ua:

  • Ассоциация городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко, обратилась к президенту, правительству и парламенту с предложением, как не допустить срыва отопительного сезона;
  • Кабинет Министров утвердил методику определения разницы в тарифах на тепло и горячую воду для теплогенерирующих предприятий.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

По материалам Finance.UA
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