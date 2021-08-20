Кабмин изменил правила поставки тепла и горячей воды

Правительство внесло ряд изменений в правила и типовые договоры о предоставлении услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды. Finance.ua как портал, который знает, как экономить на оплате коммунальных услуг, решил рассказать, что изменится для потребителей.

Что изменилось:

больше всего изменения коснулись регулирования договорных отношений с потребителями. Для обеспечения прав всех категорий потребителей, для тех, кто не избрал ни одну форму договора с исполнителем услуги, введен публичный договор присоединения о предоставлении услуг поставки тепловой энергии и горячей воды (вместо письменной формы договора);

публичные договоры присоединения с индивидуальными потребителями в многоквартирном доме считаются заключенными, если в течение 30 дней со дня опубликования их текстов на сайте органа местного самоуправления или исполнителя услуг, совладельцы многоквартирного дома не заключили иной договор с исполнителем коммунальных услуг;

с владельцем индивидуального дома такой договор считается заключенным, если в течение 30 дней со дня опубликования текста договора он не отказался от услуги.

Для перехода на новые договоры действующим потребителям не нужно предоставлять никакой дополнительной информации или делать что-либо дополнительно.

Также изменениями урегулирован ряд вопросов относительно:

структуры оплаты услуги и ее детализации, при этом плата за услугу должна вноситься одним платежом, независимо от количества составляющих;

учета потребленной услуги и ее распределения между потребителями в зависимости от модели договорных отношений;

размещения информации о количестве и качестве услуги;

ответственности сторон за ненадлежащее выполнение договорных отношений;

процедуры изменения модели договорных отношений или прекращения их действия.

Для чего вносят изменения. Принятые изменения направлены на обеспечение равных условий получения вышеуказанных услуг с потребителями, как в многоквартирных домах, так и индивидуальных (усадебных) жилых домах.

Справка Finance.ua:

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