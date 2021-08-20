Кабмин изменил правила поставки тепла и горячей воды

Правительство внесло ряд изменений в правила и типовые договоры о предоставлении услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды. Finance.ua как портал, который знает, как экономить на оплате коммунальных услуг, решил рассказать, что изменится для потребителей.
Что изменилось:
Для перехода на новые договоры действующим потребителям не нужно предоставлять никакой дополнительной информации или делать что-либо дополнительно.
Также изменениями урегулирован ряд вопросов относительно:
Для чего вносят изменения. Принятые изменения направлены на обеспечение равных условий получения вышеуказанных услуг с потребителями, как в многоквартирных домах, так и индивидуальных (усадебных) жилых домах.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.
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