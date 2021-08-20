Единственным средством платежа в Украине остается гривна — Шевченко

Хотя Верховная Рада и приняла закон «О виртуальных активах», единственным законным средством платежа остается гривна.

Об этом заявил председатель Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко на странице в Facebook.

Как отметил Шевченко, «виртуальные активы, в том числе и те, которые мы привыкли называть криптовалютой, получили определенный юридический статус, а участники рынка — право на защиту и работу в правовом поле. В Украине смогут легально работать международные биржи, где проходят торги виртуальными активами».

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По его словам, после подписания закона президентом НБУ вместе с другими регуляторами этого рынка начнет разработку и внедрение подзаконных нормативно-правовых актов.

«Однако отмечу, что единственным законным средством платежа в нашей стране остается гривна. Национальный банк отвечает за покупательную способность именно национальной валюты, регулирует ее оборот, благодаря этому проводит эффективную монетарную политику», — написал он.

Шевченко напомнил, что НБУ изучает возможность выпуска собственных цифровых денег (цифровой валюты от центробанка, СBDC) — е-гривны. Согласно закону «О платежных услугах» цифровые деньги НБУ — электронная форма денежной единицы Украины, эмитентом которой является НБУ.

«Одним из потенциальных направлений исследования выпуска е-гривны мы видим ее использование в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (например, для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами). Это может создать новую инфраструктуру, которая бы выполняла роль эффективного шлюза между реальной экономикой и рынком виртуальных активов. Соответственно е-гривна может стать одним из ключевых элементов качественного развития инфраструктуры для виртуальных активов в Украине», — добавил он.

Напомним, Верховная Рада приняла закон № 3637 «О виртуальных активах» 8 сентября.