Руководителя Северодонецкого Азота подозревают в неуплате 20 млн налогов

Председателю правления частного акционерного общества Северодонецкое объединение Азот сообщено о подозрении по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет средств в особо крупных размерах и служебной халатности.
Об этом в среду, 8 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.
По данным следствия, чиновник организовал противоправную схему уклонения от уплаты налогов. По его указанию, начиная с февраля 2017 года, вопреки имеющимся налоговым обязательствам перед государственным бюджетом с расчетных счетов ЗАО Северодонецкое объединение Азот незаконно выводило деньги на другие предприятия холдинга под видом беспроцентного займа и финансовой помощи.
Так подозреваемый действовал вопреки действующему законодательству, создал искусственные условия для невозможности уплаты налогового долга, умышленно уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц.
По заключению судебной экономической экспертизы, своевременно в государственный бюджет не поступило более 20 млн грн налога.
Также во время досудебного расследования установлен факт совершения должностным лицом служебной халатности, которая проявилась в начислении химическому предприятию штрафных санкций в сумме более 5 млн грн за несвоевременную уплату налогов.
Сейчас подозреваемому сообщено о завершении досудебного расследования по указанным фактам. В ближайшее время обвинительный акт в уголовном производстве будет направлен в суд для рассмотрения.
За содеянное служащему грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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