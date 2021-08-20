0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 24 0

Руководителя Северодонецкого Азота подозревают в неуплате 20 млн налогов

Руководителя Северодонецкого Азота подозревают в неуплате 20 млн налогов

Председателю правления частного акционерного общества Северодонецкое объединение Азот сообщено о подозрении по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет средств в особо крупных размерах и служебной халатности.

Об этом в среду, 8 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

По данным следствия, чиновник организовал противоправную схему уклонения от уплаты налогов. По его указанию, начиная с февраля 2017 года, вопреки имеющимся налоговым обязательствам перед государственным бюджетом с расчетных счетов ЗАО Северодонецкое объединение Азот незаконно выводило деньги на другие предприятия холдинга под видом беспроцентного займа и финансовой помощи.

Так подозреваемый действовал вопреки действующему законодательству, создал искусственные условия для невозможности уплаты налогового долга, умышленно уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц.

По заключению судебной экономической экспертизы, своевременно в государственный бюджет не поступило более 20 млн грн налога.

Также во время досудебного расследования установлен факт совершения должностным лицом служебной халатности, которая проявилась в начислении химическому предприятию штрафных санкций в сумме более 5 млн грн за несвоевременную уплату налогов.

Сейчас подозреваемому сообщено о завершении досудебного расследования по указанным фактам. В ближайшее время обвинительный акт в уголовном производстве будет направлен в суд для рассмотрения.

За содеянное служащему грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.