Схема действовала с 2017 года: ГБР разоблачило присвоение средств более чем на 11 млн грн одной из частей Нацгвардии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Схема действовала с 2017 года: ГБР разоблачило присвоение средств более чем на 11 млн грн одной из частей Нацгвардии

Криминал
15
Схема действовала с 2017 года: ГБР разоблачило присвоение средств более чем на 11 млн грн одной из частей Нацгвардии
Схема действовала с 2017 года: ГБР разоблачило присвоение средств более чем на 11 млн грн одной из частей Нацгвардии, Фото: dbr.gov.ua
Сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины и при содействии командования Национальной гвардии разоблачили бухгалтера одной из воинских частей, которая при начислении денежного довольствия всем военнослужащим часть средств перечисляла на сторонние счета.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
Противоправная схема действовала несколько лет, вплоть до конца 2024 года. Суммы недоплаты военнослужащим были заведомо небольшими, чтобы не привлекать внимания — от 30 грн до 165 грн. Эти деньги ежемесячно перечислялись на карточные счета лиц, не числившихся в списках воинской части. Их реквизиты противоправно вносились в таблицу расчетных сведений, которая подавалась в банковское учреждение.
По результатам деятельности преступной схемы, ее участники присвоили около 11,5 млн грн. Деньги после «отмывания» наличными распределялись между фигурантами.
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
В настоящее время бухгалтер части и гражданские сообщники уведомлены о подозрениях в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, а также в легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере.
Кроме того, за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей объявлено о подозрении действующему и бывшему начальнику финансового отделения воинской части, которые из-за ненадлежащего обеспечения контроля за расходованием средств и несоблюдения финансовой дисциплины в подразделении допустили финансовые потери.
Бухгалтеру и привлеченным ею гражданским лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества, двум руководителям финансового отделения — от пяти до восьми лет.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems