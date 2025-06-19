Более 21 млн грн: СБУ разоблачила бывшее руководство ГП «Документ» в хищении средств во время войны — Finance.ua

Более 21 млн грн: СБУ разоблачила бывшее руководство ГП «Документ» в хищении средств во время войны Сегодня 16:38 — Криминал

Контрразведка Службы безопасности собрала доказательную базу на организаторов преступной схемы со средствами государственного паспортного сервиса — ГП «Документ».

Об этом пишет СБУ.

По материалам дела в течение 2022−2023 годов фигуранты завладели более 21 млн грн.

Как свидетельствуют материалы производства, к организации оборудования причастны 8 бывших и действующих должностных лиц ГП «Документ», среди которых трое — представители руководящего звена.

Во время пребывания на должностях после начала полномасштабной войны они наладили преступный механизм получения денег от своих подчиненных.

По данным следствия, одну заработную плату откомандированные работники получали в Украине, другую — на зарубежную банковскую проблему за фиктивные услуги. Сотрудники, получавшие двойные зарплаты, передавали часть этих средств организаторам преступной схемы в виде «откатов».

В ходе обысков у злоумышленников изъяты документы об открытии счетов в иностранных финучреждениях и банковские карты с доказательствами махинации.

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