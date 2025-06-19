Более 21 млн грн: СБУ разоблачила бывшее руководство ГП «Документ» в хищении средств во время войны — Finance.ua
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Более 21 млн грн: СБУ разоблачила бывшее руководство ГП «Документ» в хищении средств во время войны

Криминал
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Контрразведка Службы безопасности собрала доказательную базу на организаторов преступной схемы со средствами государственного паспортного сервиса — ГП «Документ».
Об этом пишет СБУ.
По материалам дела в течение 2022−2023 годов фигуранты завладели более 21 млн грн.
Как свидетельствуют материалы производства, к организации оборудования причастны 8 бывших и действующих должностных лиц ГП «Документ», среди которых трое — представители руководящего звена.
Во время пребывания на должностях после начала полномасштабной войны они наладили преступный механизм получения денег от своих подчиненных.
По данным следствия, одну заработную плату откомандированные работники получали в Украине, другую — на зарубежную банковскую проблему за фиктивные услуги. Сотрудники, получавшие двойные зарплаты, передавали часть этих средств организаторам преступной схемы в виде «откатов».
В ходе обысков у злоумышленников изъяты документы об открытии счетов в иностранных финучреждениях и банковские карты с доказательствами махинации.
По материалам:
Finance.ua
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