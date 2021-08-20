ГФС в этом году обеспечила возмещение в бюджет более 2 миллиардов

Сотрудники Государственной фискальной службы за январь-август 2021 года обеспечили возмещение в бюджет более 2 млрд грн.

Об этом сообщает ГФС на своей странице в Фейсбуке.

«За январь-август 2021 года следственные подразделения Государственной фискальной службы направили в суд 732 уголовных производства. В указанных уголовных производствах обеспечено возмещение в бюджет нанесенного преступлениями государству ущерба в размере более 2 млрд грн. Это один из наиболее значимых результатов работы службы, и эта сумма возмещенных убытков за 8 месяцев текущего года почти в 2 раза больше по сравнению с годовым показателем 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что закончено 19 уголовных производств по преступлениям, совершенным организованными преступными группами, в которых были задействованы 72 человека.