Finance.ua ищет людей для исследования новой финансовой услуги — вознаграждение 500 грн

Finance.ua приглашает читателей принять участие в исследовании новой финансовой услуги для мульти-банка. Для этого мы ищем участников с опытом пользования финуслугами.
Где и когда состоится исследование. Место проведения: IQ бизнес центр, ул. Болсуновская, 13 (метро «Дружбы народов»).
В понедельник, 13 сентября, с 14:00 до 16:00 и во вторник, 14 сентября, с 14:30 до 15:20.
Критерии для участников:
1. Нужны люди, которые являются активными клиентами трех и более банков, пользующиеся каждым из этих банков хотя бы 1 раз в месяц.
2. Люди, пользующиеся кредитами (за последние полгода брали кредит наличными или онлайн кредит на карту в банке или микрофинансовой компании.
Участники могут соответствовать 1 или 2 критериям. Один и тот же участник должен присутствовать два дня.
Предпочтение отдается участию оффлайн, но есть вариант и онлайн-участия. За участие оффлайн предлагаем вознаграждение участникам – 500 грн, за участие онлайн – 300 грн.
Для участия нужно заполнить заявку, и наши менеджеры свяжутся с вами после отправки заявки и помогут со всеми возникшими вопросами.
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