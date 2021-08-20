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Finance.ua ищет людей для исследования новой финансовой услуги — вознаграждение 500 грн

Finance.ua ищет людей для исследования новой финансовой услуги — вознаграждение 500 грн

Finance.ua приглашает читателей принять участие в исследовании новой финансовой услуги для мульти-банка. Для этого мы ищем участников с опытом пользования финуслугами.

Где и когда состоится исследование. Место проведения: IQ бизнес центр, ул. Болсуновская, 13 (метро «Дружбы народов»).

В понедельник, 13 сентября, с 14:00 до 16:00 и во вторник, 14 сентября, с 14:30 до 15:20.

Критерии для участников:

1. Нужны люди, которые являются активными клиентами трех и более банков, пользующиеся каждым из этих банков хотя бы 1 раз в месяц.

2. Люди, пользующиеся кредитами (за последние полгода брали кредит наличными или онлайн кредит на карту в банке или микрофинансовой компании.

Участники могут соответствовать 1 или 2 критериям. Один и тот же участник должен присутствовать два дня.

Предпочтение отдается участию оффлайн, но есть вариант и онлайн-участия. За участие оффлайн предлагаем вознаграждение участникам – 500 грн, за участие онлайн – 300 грн.

Заявка на участие в исследовании 👉

Для участия нужно заполнить заявку, и наши менеджеры свяжутся с вами после отправки заявки и помогут со всеми возникшими вопросами.

По материалам Finance.UA
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