Стало известно, сколько украинцев вкладываются в негосударственные пенсионные фонды

НКЦБФР отчиталась о состоянии частных пенсионных фондов. Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, решил рассказать, сколько украинцев доверяют негосударственным пенсионным фондам.
«Нехватку финансовых инструментов испытывает и пенсионная система. Уже довольно длительное время основными направлениями инвестирования НПФ остаются государственные ценные бумаги и денежные средства, размещенные на депозитах. Комиссия работает над развитием финансовых инструментов на рынках капитала как в направлении регулирования, так и в направлении работы над конкретными кейсами. Надеемся, что вскоре НПФ будут иметь качественный спектр инструментов для развития пенсионного капитала», – отметил Юрий Бойко, член НКЦБФР.
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По состоянию на 30 июня в Государственном реестре финансовых учреждений содержалась информация о 63 НПФ (негосударственные пенсионные фонды), из них 58 действующих, а также 19 администраторов таких фондов. Общее количество участников НПФ составило 888,3 тыс. человек, тогда как в 2020 году – 879,9 тыс.
Администраторами НПФ заключено 92,4 тыс. пенсионных контрактов, что больше на 12,8% (10,5 тыс.) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
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Количество вкладчиков составило 86,2 тыс., из которых большая часть – это физические лица – 84,1 тыс. (97,6%). По сравнению с аналогичным периодом 2020 года этот показатель увеличился на 13,1% (10,0 тыс.).
Общая стоимость активов, сформированных НПФ, составила 3 712,9 млн грн, что на 9,4% (320,1 млн грн) больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
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Пенсионные выплаты составили 1 196,2 млн грн, что на 16,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Выплаты были произведены 88,2 тыс. участникам, то есть 9,9% от общего количества участников.
Сумма пенсионных взносов составила 2 496,7 млн грн. Этот показатель увеличился на 10,1% (228,7 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
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